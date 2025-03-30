Спустя 9 лет госцентр «Вайвари» потребовал вернуть ходунки-каталку: это нормально?

«Спустя год после смерти мамы получила письмо от Национального реабилитационного центра “Вайвари” с требованием вернуть выданные ей в 2014 году технические вспомогательные средства – новый ходунки-каталку и неновую инвалидную коляску.

Администрация ссылается на новые правила КМ № 878 Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi (Правила о технических вспомогательных средствах), в пункте 30 которых членам семьи предписывается возвратить выданные вспомогательные средства в 30-дневный срок после смерти их получателя.

Но проблема в том, что в договоре от 2014 года, подписанного мамой, об этом не упомянуто, а о последующем изменении в законодательстве нас никто не оповестил. Поэтому мне даже в голову не пришло, что после 9 лет эксплуатации и спустя более чем через год после смерти мамы эти вспомогательные средства подлежат возврату.

Имеет ли в данном случае закон обратную силу? И нужно ли компенсировать материально технические вспомогательные средства, если их больше у нас нет? Читательница bb.lv»

Мы переадресовали вопрос читательницы НРЦ Vaivari, однако на момент публикации ответ не получили. Впрочем, ситуацию прокомментировал юрист.

Екатерина Жуковская, Mg.iur.:

– На момент подписания договора (то есть в 2014 году) в силе были одноименные Правила КМ (только номер их был не 878, а 1474). В пункте 18 Правил КМ № 1474 также содержалось требование о возврате технических средств владельцу в случае смерти пользователя. Таким образом, если исходить только из норм законодательства, то семья обязана вернуть технические средства владельцу, в данном случае НРЦ Vaivari.

Тем не менее, чтобы оценить ситуацию объективно, следует посмотреть договор – возможно, он содержит какие-то важные нюансы – например, указание на сроки давности и т. д.

В случае если семья пользователя по каким-либо причинам либо не желает, либо не имеет возможности вернуть вспомогательные средства владельцу, никаких штрафных санкций законодательство не предусматривает, однако владелец может обратиться в суд в гражданском порядке (в зависимости от суммы ущерба).