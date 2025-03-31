Что происходит с землей, когда продается квартира и дом, на которой он стоит

Что происходит в случае, если квартира продается или переходит новому владельцу посредством договора дарения - земля под квартирой автоматически переходит к новому собственнику, или прежний может оставить ее за собой или как-то распорядиться этой землей по-другому?»

Алевтина Григоренко, юрист

– В общепринятом понимании объектом недвижимости является земельный участок вместе с находящимся на нем строением (или несколькими строениями). Строения не являются самостоятельной недвижимостью и, за некоторыми исключениями, находятся в правовом обороте только вместе с землей.

Квартирная собственность – это собственность в рамках более крупного строения (дома). Согласно Закону ЛР «О квартирной собственности» (статья 2 ч.2) «квартирная собственность как совокупность вещей состоит из отдельной собственности и соответствующих идеальных долей общей собственности. Входящая в состав квартирной собственности отдельная собственность и идеальная часть общей собственности в правовом отношении не разделяются».

В свою очередь, статья 4. ч. 1 Закона гласит, что частью общей собственности является в том числе земельный участок, на котором находится соответствующий жилой дом, если он (участок) не принадлежит другому лицу.

На находящуюся в общей собственности часть распространяются статьи 1067–1072 Гражданского закона. Так, согласно статье 1068 Гражданского закона, «распоряжаться предметом общей собственности как в целом, так и в определенных отдельных долях можно только с согласия всех совладельцев».

Если же кто-либо из них нарушает данное требование, его действия не имеют законной силы, и на нарушителя возлагается обязанность возместить остальным совладельцам убытки, если таковые будут нанесены в результате его действий.

Квартирная собственность регистрируется в Земельной книге вместе с правом нового собственника на долю в общем имуществе. Поэтому часть земли и закреплена за квартирой, чтобы ее (квартиры) собственник мог полноценно участвовать в правовых сделках и управлении совместным имуществом вместе с другими совладельцами жилого дома.