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Состоится установка заключительного пролёта путепровода с улицы Твайка на Кундзиньсалу 1 1871

Наша Латвия
Дата публикации: 02.04.2025
BB.LV
Состоится установка заключительного пролёта путепровода с улицы Твайка на Кундзиньсалу
ФОТО: LETA

Сегодня в 13:00 в Риге состоится установка заключительного центрального стального пролёта путепровода с улицы Твайка на Кундзиньсалу, сообщили агентству LETA в Отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

Установленная конструкция соединит оба берега Саркандаугавы.

В Риге продолжается строительство путепровода с улицы Твайка на Кундзиньсалу, завершение которого планируется к началу 2026 года.

Проект предусматривает строительство путепровода длиной 863,5 метра, который соединит Кундзиньсалу с улицей Твайка. Путепровод соединит улицу Твайка с общественной территорией Кундзиньсалы и индустриальной зоной Рижского свободного порта на обоих берегах протока Саркандаугавы, трижды пересечёт железнодорожные пути и дважды — наземный нефтепровод, а также рукав реки Саркандаугава, последовательно присоединяясь к улице Твайка и ранее построенному путепроводу Даудерсала.

Проект включает строительство тротуара, сети велосипедных и автомобильных дорог с техническими средствами организации движения, а также установку элементов благоустройства. Для обеспечения отвода воды предусмотрена реконструкция существующей и строительство новой ливневой канализации, а также устройство инфильтрационных колодцев и дождеприёмников.

После завершения строительства рижане и гости столицы получат новый путепровод, соединяющий улицу Твайка в Саркандаугаве с территорией Рижского порта на Кундзиньсале. Новый путепровод будет играть важную роль в отводе грузового транспорта от центра города, формируя объездные маршруты. Кроме того, строительство путепровода приведёт к благоустройству окружающей среды, что улучшит условия для передвижения в районах Кундзиньсалы и Саркандаугавы.

Ранее уже сообщалось, что самоуправление реализует проект в сотрудничестве с Управлением Рижского свободного порта. Самоуправление осуществляет строительство путепровода и обеспечит его функционирование, построив сам переход, а свободный порт как партнёр проекта обустроит часть территории Кундзиньсалы и соединение с путепроводом до эстакад на въезде и выезде.

Общие расходы на реализацию проекта составляют 82,6 миллиона евро. Государственная дотация из бюджета составляет 23 миллиона евро, государственный кредит — 59,6 миллиона евро.

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#дороги #рига
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Оставить комментарий

(1)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    2-го апреля

    Для чего этот очередной монстр в некуда ? У нас так сильно развевается порт? По моему порт уже сдох , очередной покойник вашего грандиозного управления страной .

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