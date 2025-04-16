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Пропавший после школы мальчик найден в Огре 1 1019

Наша Латвия
Дата публикации: 16.04.2025
BB.LV
Пропавший после школы мальчик найден в Огре
ФОТО: Facebook

Алекс Цимбулис, 2016 года рождения, который во вторник не вернулся домой из учебного заведения на улице Бруниниеку в Риге, ночью был найден в Огре живым и невредимым, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

"С мальчиком всё в порядке. Государственная полиция продолжит выяснять обстоятельства произошедшего", — говорится в заявлении полиции.

Правоохранители выражают благодарность всем, кто участвовал в поисках мальчика, предоставлял информацию о его возможном местонахождении и делился ею.

Как сообщалось ранее, полиция начала поиски мальчика после того, как стало известно, что он во вторник не вернулся домой из учебного заведения на улице Бруниниеку в Риге.

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(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    16-го апреля

    Слава богу , все хорошо закончилось!

    2
    0

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