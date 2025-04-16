Пропавший после школы мальчик найден в Огре

Алекс Цимбулис, 2016 года рождения, который во вторник не вернулся домой из учебного заведения на улице Бруниниеку в Риге, ночью был найден в Огре живым и невредимым, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

"С мальчиком всё в порядке. Государственная полиция продолжит выяснять обстоятельства произошедшего", — говорится в заявлении полиции.

Правоохранители выражают благодарность всем, кто участвовал в поисках мальчика, предоставлял информацию о его возможном местонахождении и делился ею.

Как сообщалось ранее, полиция начала поиски мальчика после того, как стало известно, что он во вторник не вернулся домой из учебного заведения на улице Бруниниеку в Риге.