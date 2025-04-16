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Фицо отверг призыв ЕС не посещать парад 9 мая в Москве 6 2173

В мире
Дата публикации: 16.04.2025
BB.LV
Фицо отверг призыв ЕС не посещать парад 9 мая в Москве
ФОТО: Facebook

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторник резко отреагировал на призыв представителя Европейского союза по вопросам внешней и оборонной политики Каи Каллас к лидерам стран ЕС не посещать парад 9 мая и другие мероприятия в Москве, пишет LETA со ссылкой на AP.

Фицо, известный своими пророссийскими взглядами, неоднократно обещал принять участие в военном параде, которым 9 мая в Москве будет отмечаться 80-я годовщина разгрома нацистской Германии во Второй мировой войне.

После встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Каллас заявила журналистам, что "разные государства-члены также обсудили и очень ясно выразили, что любое участие в параде 9 мая или празднованиях в Москве не будет воспринято в Европе с пониманием, учитывая, что Россия ведёт полномасштабную войну в Европе".

"Мы очень чётко дали понять, что не хотим, чтобы какая-либо страна-кандидат участвовала в этих мероприятиях 9 мая в Москве", — заявила Каллас. Она также призвала страны направить своих представителей в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной.

"Я поеду в Москву 9 мая", — заявил Фицо.

"Госпожа Каллас, я хотел бы вас проинформировать, что я — легитимный премьер-министр Словакии, суверенного государства. Никто не может указывать мне, куда ехать или не ехать", — добавил он.

Премьер Словакии пояснил, что собирается поехать в Москву, чтобы почтить память солдат Красной армии, освободивших его страну, и других жертв нацизма.

Позиция Фицо по поводу войны России против Украины резко отличается от взглядов других европейских лидеров. После возвращения к власти в прошлом году он прекратил военную помощь Словакии Украине, критиковал санкции ЕС против России и пообещал блокировать вступление Украины в НАТО.

В отличие от многих западных политиков, Фицо не посещал Киев с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В самой Словакии проходили протесты против пророссийской позиции его правительства и других аспектов его политики.

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(6)
  • AE
    Al Ekses
    16-го апреля

    После таких ультиматумов стоило бы поехать даже если и не очень-то собирался. Эта евробюрократия с «шавками войны» во главе уже совсем берега попутала.

    25
    2
  • З
    Злой
    16-го апреля

    В Словакию поеду, им мне не жалко денег заплатить за отдых, в другие страны больше не ногой не цента от меня не будет им. Традиционно- водку 7 июня с друзьями на дачах не пейте, все на выборы!

    19
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го апреля

    Все больше и больше убеждаешься что Евросоюз безальтернативно превращается в тоталитарную ЕвроЗону. Ярые русофобы, националисты и бывшие участники легионов СС, беззаконные санкции, полное отсутствие демократии и неприемлемость альтернативного мнения, бессмысленные и уродливые руководители ЕС и т.д. А благодаря Каллос задаешься вопросом о смысле существования ЕС в принципе и ответа не находится.

    69
    4
  • Ч
    Чангл
    16-го апреля

    Молодец. Так держать. Ещё раз повторюсь, есть медаль над победой Германии, но не победа над нацизмом. Европа и 85 лет назад работала на фюрера. И теперь.

    89
    5
  • bt
    bory tchist
    Чангл
    16-го апреля

    скоро, по случаю всех праздников, он будет маршировать в одиночнoй камере гаагского ... санатория

    1
    56
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    16-го апреля

    Вы заметили? Эта новость опубликована сразу внизу, почти в самом незаметном месте:))) ББ, браво:))

    46
    2
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