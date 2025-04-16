Фицо отверг призыв ЕС не посещать парад 9 мая в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторник резко отреагировал на призыв представителя Европейского союза по вопросам внешней и оборонной политики Каи Каллас к лидерам стран ЕС не посещать парад 9 мая и другие мероприятия в Москве, пишет LETA со ссылкой на AP.

Фицо, известный своими пророссийскими взглядами, неоднократно обещал принять участие в военном параде, которым 9 мая в Москве будет отмечаться 80-я годовщина разгрома нацистской Германии во Второй мировой войне.

После встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Каллас заявила журналистам, что "разные государства-члены также обсудили и очень ясно выразили, что любое участие в параде 9 мая или празднованиях в Москве не будет воспринято в Европе с пониманием, учитывая, что Россия ведёт полномасштабную войну в Европе".

"Мы очень чётко дали понять, что не хотим, чтобы какая-либо страна-кандидат участвовала в этих мероприятиях 9 мая в Москве", — заявила Каллас. Она также призвала страны направить своих представителей в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной.

"Я поеду в Москву 9 мая", — заявил Фицо.

"Госпожа Каллас, я хотел бы вас проинформировать, что я — легитимный премьер-министр Словакии, суверенного государства. Никто не может указывать мне, куда ехать или не ехать", — добавил он.

Премьер Словакии пояснил, что собирается поехать в Москву, чтобы почтить память солдат Красной армии, освободивших его страну, и других жертв нацизма.

Позиция Фицо по поводу войны России против Украины резко отличается от взглядов других европейских лидеров. После возвращения к власти в прошлом году он прекратил военную помощь Словакии Украине, критиковал санкции ЕС против России и пообещал блокировать вступление Украины в НАТО.

В отличие от многих западных политиков, Фицо не посещал Киев с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В самой Словакии проходили протесты против пророссийской позиции его правительства и других аспектов его политики.