Латвийская полиция догнала Португалию: сколько платит МВД ЛР на фоне европейских коллег

Латвийские госслужащие любят прибедняться. Дескать, и работы у них выше крыши, и зарплаты крохотные, и вообще, тигру недокладывают мяса! Так это или нет, проверять сейчас не будем, но одна категория государственных людей из кризиса точно начала выходить.

Хорошие перемены

Речь идет о полицейских. Их служба, как известно, и опасна, и трудна, и зарплата как будто не видна. Такая картина, во всяком случае, сложилась в головах у латвийского населения, давно привыкшего слушать жалобы служивых людей на свои низкие оклады. Но времена меняются, а вместе с ними и доходы. Причем у некоторых в лучшую сторону.

Полиция играет ключевую роль в поддержании общественного порядка и обеспечении безопасности граждан. Для финансирования этой важнейшей службы европейские правительства ежегодно выделяют значительные ресурсы. В 2022 году государственные расходы на правопорядок и безопасность в Европейском союзе достигли 1,7% ВВП. Но насколько достойно оплачивается труд полицейских? Как выглядят зарплаты сотрудников полиции в разных странах Европы? В Латвии – уже вполне достойно на фоне Восточной Европы и двух других стран Балтии. До Западной Европы, конечно, нам еще очень далеко. Но это уж как обычно.

Большая разница

Как утверждает «Евростат», в 2023 году месячные зарплаты полицейских до вычета налогов варьировались от 699 евро в Болгарии до 5761 евро в Дании (данных за 2024 год еще нет). Эти цифры относятся к 35-летним сотрудникам полиции мужского пола с более чем 10-летним стажем, средним специальным образованием и 36-часовой рабочей неделей.

Помимо Дании, зарплаты превышали 4000 евро еще в трех странах. Германия, Люксембург и Бельгия – около 4200 евро, Нидерланды – 3881 евро, Ирландия – 3576 евро.

Во Франции полицейский с аналогичными характеристиками получал 3395 евро, а в Италии – 2537 евро. Среди четырех крупнейших экономик ЕС самые низкие зарплаты были у испанских блюстителей закона – 2271 евро. В пяти странах ЕС полицейские зарабатывали менее 1250 евро. Это Венгрия, Польша, Румыния и Хорватия – чуть ниже 1250 евро (но в каждой из этих стран зарплаты превышали 1050 евро). В Болгарии стражи порядка получают, как уже было сказано, меньше всех – только 699 евро.

В Латвии зарплата полицейского составляла 1386 евро, что кроме вышеназванных стран Восточной Европы больше даже, чем в Португалии, – 1350 евро, и Эстонии – 1252 евро.

У литовских стражей порядка средняя зарплата лишь на 14 евро больше, чем у латвийских. Но здесь следует помнить, что в Литве налоги, которые платятся с зарплат, значительно выше, чем в Латвии, так что скорее всего полицейские на руки там получают меньше.

Представить невозможно

Напомним, однако, что здесь речь идет о зарплатах полицейских-мужчин. Женщины в форме получают меньше – 1115 евро в месяц.

Зачем «Евростат» приводит эти данные отдельно по полам – не совсем понятно. Хотят завести старую песню о том, что женщинам недоплачивают? Возможно. Но заметим, что на госслужбе этот номер не проходит. В госучреждениях размер зарплаты зависит исключительно от занимаемой должности и выполненного объема работ.

Отдельных тарифных ставок для мужчин и женщин не существует, а если бы кто-то и вздумал их ввести, то поднялся бы шум до брюссельских небес. Это в частном бизнесе, да, работодатель имеет право платить каждому работнику столько, сколько считает нужным. В госуправлении такого себе представить невозможно.

Но почему тогда женщины-полицейские зарабатывают меньше? «Евростат» этого не объясняет, но мы можем предположить, что женщины часто занимают менее ответственные должности, или, предположительно, чаще работают на полставки или что-нибудь в этом роде. Но, скорее всего, все это вместе.

Кстати, Люксембург выделяется в ЕС как единственная страна, где женщины-полицейские получают больше, чем их коллеги-мужчины. В большинстве же стран ЕС зарплаты мужчин в полиции превышают зарплаты женщин более чем на 10%.

В 2022 году женщины составляли одну из пяти сотрудников полиции в странах Евросоюза.

Элита получает больше

В большинстве стран ЕС зарплаты полицейских инспекторов и следователей значительно выше, чем у рядовых правоохранителей, но если выделить полицейскую элиту в отдельную категорию, то вышеприведенный список стран сильно не изменится. Размер заработной платы инспекторов и следователей тоже существенно варьируется в Европе – от 1316 евро в месяц в Болгарии до 6351 евро в месяц в Дании. Эти цифры отражают доходы 40-летнего мужчины с более чем 15-летним стажем работы, занятого по стандартному 36-часовому рабочему графику.

Полицейские этой категории получали более 5000 евро в месяц в Ирландии (5451 евро), в Германии (5300 евро) и Люксембурге (5243 евро). Зарплаты на этих должностях превышали 4000 евро в Австрии (4860 евро), Нидерландах (4563 евро) и Бельгии (4144 евро).

Во Франции следователям платили 3763 евро, в Италии – 2878 евро, а в Испании – 2456 евро.

Помимо Болгарии, зарплаты полицейских инспекторов и следователей были ниже 2000 евро в Латвии (1870 евро), Хорватии (1840 евро), Литве (1736 евро), Румынии (1688 евро), Польше (1578) и Венгрии (1575 евро).

Эстония в этой категории опережает остальные страны Балтии. Инспекторам и следователям там платят в среднем 2079 евро.

С Эстонией, правда, в последнее время приключалась одна неприятность – слишком высокая инфляция. В результате, если пересчитать эти зарплаты следователей по паритету покупательской способности, то в Латвии она будет равняться 2319 евро, в Эстонии – 2310 евро, а в Литве – 2248 евро.

Подтягивание окладов

Мы знаем, что еще одна категория латвийских бюджетников за последние годы подтянулась по окладам к странам Западной Европы. Это врачи. Не случайно в медицинские факультеты сейчас огромный конкурс.

Надеемся, что труд и остальных работников госсектора со временем будет оплачиваться более достойно. У полицейских, кстати, сейчас все возможности – вопросы безопасности, в том числе внутренней, в стране объявлены приоритетными. Здравоохранение вообще-то тоже должно быть приоритетом, особенно учитывая состав нашего населения, но до этого понимания латвийские власти вроде пока не доросли.