В Латвии продолжает набирать силу эпидемия гриппа, вирус гриппа по-прежнему активно циркулирует в обществе, бьют тревогу в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В этом сезоне рост заболеваемости начался раньше обычного, и уже две недели назад интенсивность гриппа превысила максимальные показатели предыдущих пяти сезонов, сообщили bb.lv в ЦПКЗ.

Самая высокая интенсивность гриппа зафиксирована в двух городах – в Елгаве (1498,9 случая на 100 000 жителей), а также в Резекне (987,1 на 100 000 жителей). Много больных и в Екабпилсском крае (826,9 на 100 000 жителей).

Наибольшая заболеваемость гриппом отмечена среди детей до 14 лет.

С начала мониторингового сезона получено пять сообщений о случаях смерти пациентов с подтверждённой инфекцией гриппа типа A. Все пациенты были старше 60 лет и имели несколько хронических сопутствующих заболеваний. Четверо из умерших в этом сезоне не были вакцинированы против гриппа.

Центр профилактики и контроля заболеваний подчёркивает, что в праздничный период риск заражения возрастает, поскольку люди чаще находятся в закрытых помещениях, собираются в кругу семьи и друзей, где вместе присутствуют люди разных возрастных групп. В таких условиях вирус гриппа распространяется особенно легко.

ЦПКЗ призывает жителей, которые плохо себя чувствуют или у которых есть симптомы респираторной инфекции — такие как повышенная температура, кашель, насморк, боль в горле, слабость или мышечные боли, — оставаться дома, не ходить в гости, не посещать праздники, мероприятия и другие общественные места, тем самым защищая окружающих от заражения.

Это особенно важно для защиты пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, беременных и маленьких детей, у которых грипп может протекать тяжелее и вызывать серьёзные осложнения.