Утром в пятницу из-за метели особенно сложные условия для движения сложились на государственных магистральных и региональных дорогах в окрестностях Мадоны, сообщает Latvijas valsts ceļi.

По данным предприятия, по всей стране метель и гололедица ухудшают проезд по основным и региональным трассам.

Скользкие и заснеженные участки чистят и посыпают противоскользящими материалами. Чтобы улучшить ситуацию, к работам по содержанию дорог привлечены 159 единиц техники зимней службы.

На региональных дорогах движение затруднено практически по всей Латвии, исключение составляет только район Балви. Работы выполняются в приоритетном порядке, в первую очередь на наиболее загруженных направлениях.

LVC призывает водителей учитывать погодные условия при планировании поездок, закладывать дополнительное время в пути, выбирать скорость по состоянию покрытия и держать безопасную дистанцию.