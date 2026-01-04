По данным Центрального статистического управления, в конце 2024 года риску бедности в Латвии подвергалось 24,7% населения.

Более высокий риск бедности был у женщин — в конце 2024 года ему подвергались 27,4% женщин. В возрасте от 65 лет риску бедности подвергались почти половина, или 47,3%, женщин этой возрастной группы.

Среди женщин самый низкий риск бедности был в возрасте до 17 лет — ему подвергались 17,8% женщин.

Данные показывают, что в конце 2024 года риску бедности подвергались 21,5 % мужчин. Как и среди женщин, среди мужчин самый высокий риск был в возрасте 65 лет и старше — бедности подвергались 34,9 %.