В Латвии риску бедности подвергаeтся половина женщин старше 65 1 1036

Наша Латвия
Дата публикации: 04.01.2026
LETA
Изображение к статье: В Латвии риску бедности подвергаeтся половина женщин старше 65

По данным Центрального статистического управления, в конце 2024 года риску бедности в Латвии подвергалось 24,7% населения.

Более высокий риск бедности был у женщин — в конце 2024 года ему подвергались 27,4% женщин. В возрасте от 65 лет риску бедности подвергались почти половина, или 47,3%, женщин этой возрастной группы.

Среди женщин самый низкий риск бедности был в возрасте до 17 лет — ему подвергались 17,8% женщин.

Данные показывают, что в конце 2024 года риску бедности подвергались 21,5 % мужчин. Как и среди женщин, среди мужчин самый высокий риск был в возрасте 65 лет и старше — бедности подвергались 34,9 %.

#Латвия #демография #женщины #экономика #статистика #бедность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    4-го января

    ... если всю жизнь сидела на обеспечении (тогда – периодически работающего, а нынче – усопшего мужа), – ничего удивительного – больше социальной пенсии ... ничего не светит. p.s.- подвергается "какой-либо опасности", в этом случае: "что посéешь – то и пожнёшь"

    3
    18

