Морской бой: латвийские торпеды смогут топить российские суда 13 3514

Наша Латвия
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Морской бой: латвийские торпеды смогут топить российские суда

Латвийская компания NEWT21 сегодня отправила в Украину еще одну самонаводящуюся торпеду FOG, способную доставить 200 кг взрывчатки.

Торпеду сдал руководитель компании NEWT21 Янис Гарисонс. Торпеду принял советник посольства Украины в Латвии Юрий Захарчук.

Модульный корпус FOG изготовлен из углеродного волокна, усиленного арамидным волокном. Масса составляет 135 килограммов, и оно способно перевозить взрывчатку массой до 200 килограммов. Длина корпуса беспилотного плавсредства — 4,4 метра.

Плавсредство оснащено водомётным двигателем мощностью 90 лошадиных сил, установленным в кормовой части корпуса. Его мощности достаточно для обеспечения крейсерской скорости 50 километров в час, а также для достижения максимальной скорости 78 километров в час.

Объём топливного бака плавсредства составляет 30 литров, при этом расход топлива достигает 11 литров в час, что обеспечивает более 2,5 часа работы.

То есть торпеду надо доставить на расстояние 100-150 км до объекта поражения, а дальше она все сделает сама.

Беспилотное плавсредство Fog является многофункциональной надводной платформой, позволяющей выполнять широкий спектр задач — от патрулирования до боевых и разведывательных операций.

(13)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    7-го января

    Какая дипломатичная статья с конкретным направлениям , именно русские суда а не каких то там.

    14
    0
  • ks
    kokorins sergejs
    7-го января

    Вообще.то.страшно....когда.а.нас.за.что.а.вот.за.то.же.самое!?

    11
    0
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    6-го января

    Гы....Представляю вой местных если бы подобное написали в России, типо наши ФАБы-3000 лЁгко могут оставить от Латвии одни воспоминания

    30
    2
  • I
    Igis
    6-го января

    Аи как страшно стало!!! 🤣рашисты пугать стали??!!

    5
    29
  • bt
    bory tschist
    6-го января

    for Мимо проходил: cлабоумие, это – когда нападают на другую страну, ничуть не думая о том, что – станет позже со страной своего проживания

    6
    32
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    6-го января

    Тсич, уж кто бы говорил насчет "другой страны" - или ты не в курсе, что живешь на территории Лифляндской губернии? А в курсе ли ты, что латышам как национальности нацисты отвели существование только до 1064 года? Ты почитай, почитай планы доктора Розенберга, они рассекречены давно...

    49
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    6-го января

    1964 года

    31
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го января

    А может быть это всё же латышские торпеды, а не латвийские?

    53
    1
  • E
    Enigma
    6-го января

    Потом будут визжать:” а нас за что?!” За дело.

    87
    2
  • 010725
    010725
    6-го января

    Атаки на гражданское судоходство ? Смело.

    95
    3
  • bt
    bory tschist
    010725
    6-го января

    to 010725: "атаки на гражданское ..."? – нет, это законное вышибание клина – другим, которым можно законно выбить ... и не толькo клином Латвии, но – и всего Евросоюза

    5
    48
  • Мп
    Мимо проходил
    010725
    6-го января

    Тсич, тут твой поклонник комментарий стёр, но я повторюсь: ты в курсе, что оправдание военных преступлений (в частности, ударов по гражданским) является уголовным преступлением?

    11
    1
  • lo gos
    lo gos
    6-го января

    У нас ведь есть Большой Латышский забор он защитит

    103
    3
Читать все комментарии

