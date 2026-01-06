Латвийская компания NEWT21 сегодня отправила в Украину еще одну самонаводящуюся торпеду FOG, способную доставить 200 кг взрывчатки.

Торпеду сдал руководитель компании NEWT21 Янис Гарисонс. Торпеду принял советник посольства Украины в Латвии Юрий Захарчук.

Модульный корпус FOG изготовлен из углеродного волокна, усиленного арамидным волокном. Масса составляет 135 килограммов, и оно способно перевозить взрывчатку массой до 200 килограммов. Длина корпуса беспилотного плавсредства — 4,4 метра.

Плавсредство оснащено водомётным двигателем мощностью 90 лошадиных сил, установленным в кормовой части корпуса. Его мощности достаточно для обеспечения крейсерской скорости 50 километров в час, а также для достижения максимальной скорости 78 километров в час.

Объём топливного бака плавсредства составляет 30 литров, при этом расход топлива достигает 11 литров в час, что обеспечивает более 2,5 часа работы.

То есть торпеду надо доставить на расстояние 100-150 км до объекта поражения, а дальше она все сделает сама.

Беспилотное плавсредство Fog является многофункциональной надводной платформой, позволяющей выполнять широкий спектр задач — от патрулирования до боевых и разведывательных операций.