У здания на улице Баускас в Риге, пострадавшего от взрыва газа, усилено полицейское присутствие и накануне собрались недовольные жители. Обитатели верхних этажей до сих пор не могут попасть в свои квартиры, где остались документы и личные вещи. По словам некоторых пострадавших, предложенное самоуправлением временное жильё абсолютно непригодно для жизни с детьми. В понедельник состоялась встреча с представителями Рижской думы по поводу дальнейших действий и поддержки пострадавших.

Дом, в котором произошёл взрыв, обнесён металлическим забором, у каждой стороны дежурит по патрулю. Жители возмущены сложившейся ситуацией.

На месте дежурят машины как Государственной, так и Муниципальной полиции — съёмочная группа Новостей ТВ3 была там в момент смены караула.

За забором виднелись перекошенные снеговики, которых незадолго до взрыва слепили дети, жившие в этом доме. Здесь же и жители, испытывающие тревогу за себя и особенно за своих детей, получивших серьёзную моральную травму. По их словам, предложенное самоуправлением жильё не годится для проживания с маленькими детьми.

«Слава Богу, друзья отдали нам квартиру. Потому что нам дали гостиницу в ужасном состоянии — там невозможно жить. Матрасы такие, будто кого-то вырвало или кто-то обмочился», — рассказывает жительница дома Зумруда.

«Мы из одной семьи, у нас двое маленьких детей. Нас выгнали на улицу босыми, без носков. Тот хостел, который нам предложили — антисанитарный, плесень, нет отопления. Если бы я был один, жил бы в машине. Детям надо учиться, а школьный рюкзак, книги остались внутри», — говорит житель дома Элнур.

«Мы собрались здесь потому, что нас не пускают на четвёртый и пятый этаж. А нам нужно туда попасть — там документы, вся жизнь. С первого по третий этаж ещё пускали, потом перестали. Никакого решения не принято», — добавляет житель Валентин.

С другой стороны здания, более серьёзно пострадавшей от взрыва, виднеется огромная куча бетонных обломков. Полицейские ленты, забор, предупреждение — опасная зона. Жители дома напротив вспоминают события пятницы.

«К нам на крышу прилетел какой-то металлический обломок, в доме осыпалась штукатурка. Звук был такой, что не понять, что происходит — соседи говорили, будто дрон Shahed залетел», — рассказывает жительница дома напротив.

В пять часов вечера владельцы квартир в доме встретились с представителями Департамента жилищного хозяйства и окружающей среды Рижской думы, чтобы обсудить дальнейшие действия и помощь пострадавшим.

Жителям обещано кризисное пособие: 780 евро на человека или 1560 евро на семью. Уже получено 50 заявлений, которые будут рассмотрены в ближайшее время.

Техническое состояние здания будет оценено экспертами — самоуправление пообещало оплатить это обследование.

«Необходимо разработать техническое заключение о состоянии здания. Департамент взял на себя подготовку документов, чтобы можно было закупить такую услугу. Самоуправление оплатит её из собственных средств», - пояснила временно исполняющая обязанности руководителя Департамента жилищного хозяйства и окружающей среды Рижской думы Даце Зиединя.

«В автобусах никто не ночевал» — мэр Риги

Комментируя появившуюся в публичном пространстве критику по поводу размещения людей в неподходящих условиях, мэр Риги Виестур Клейнбергс в эфире передачи "900 секунд" (ТВ3) подчеркнул, что часть информации была неточной.

«В автобусах никто не ночевал. Их привезли, чтобы люди, выбежавшие на улицу в одной рубашке, могли согреться и выпить горячего чая», — отметил он, добавив, что ситуация развивалась в условиях чрезвычайной ситуации, когда из-за праздников многие гостиницы были полностью заняты.

Сейчас ситуация с размещением, по словам мэра, урегулирована — никто не живёт в условиях плесени, без отопления и в антисанитарии. После общего собрания более 50 человек подали заявления на кризисное пособие, а семеро — на получение долгосрочного временного жилья.

«Самоуправление обеспечит жильё на полгода или даже на год, если восстановление дома затянется», — отметил Клейнбергс, подчеркнув, что помощь положена как владельцам квартир, так и официально зарегистрированным арендаторам.

Что касается самого здания, то в настоящее время ожидается техническое заключение.

«Строительный инспектор провёл визуальный осмотр и пришёл к выводу, что заходить внутрь нельзя. Заказана техническая оценка конструкции, которая покажет, можно ли вообще восстановить здание», — пояснил мэр.

Первое заключение ожидается примерно через неделю, а окончательное решение — в течение месяца.

Одновременно самоуправление пообещало оценить и саму организацию кризисного управления.

«Есть ряд вещей, которые нужно улучшать — например, размещение семей с детьми, обеспечение питанием людей без документов. Мы должны учесть этот опыт, чтобы в будущем реагировать ещё лучше в подобных ситуациях», — признал Клейнбергс, добавив, что полностью избежать таких случаев невозможно, потому что «от человеческой глупости лекарства нет».

Напомним, в результате трагедии погибли два человека — пенсионер, который незаконно манипулировал с газовой трубой в своей квартире, и сотрудник аварийной службы газоснабжающей компании Gaso, прибывший по вызову из-за возможной утечки газа.

Ещё двое получили травмы. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек, ещё 11 были эвакуированы пожарными.

В доме 74 квартиры, из которых четыре принадлежат самоуправлению.