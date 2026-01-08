Baltijas balss logotype
Латвийцы рассказали, где чаще всего сталкиваются с дискриминацией 0 1340

Наша Латвия
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийцы рассказали, где чаще всего сталкиваются с дискриминацией
ФОТО: Unsplash

С дискриминацией за последний год столкнулась почти треть (28%) жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет. Чаще всего участники опроса ощущают дискриминацию в ситуациях, связанных с получением услуг — это произошло с каждым десятым опрошенным, сообщает передача «900 секунд» (ТВ3).

Когда респондентов попросили указать, в каких именно ситуациях за последние 12 месяцев они лично сталкивались с направленной против них дискриминацией, 10% ответили, что это происходило при получении различных услуг. 8% сообщили о дискриминации при выполнении рабочих обязанностей (со стороны клиентов, коллег и других), 7% — на улице или в городской среде, и ещё 7% — при устройстве на работу или в процессе её поиска.

Реже респонденты указывали, что сталкивались с дискриминацией в семье (2%) или в учебных заведениях (2%).

1% опрошенных указали на другие ситуации, в которых они ощущали дискриминацию.

В то же время большинство (65%) респондентов отметили, что за последние 12 месяцев не сталкивались с направленной против них дискриминацией.

7% жителей не дали конкретного ответа на этот вопрос.

ТВ3

#образование #Латвия #работа #дискриминация #новости #статистика #опрос
