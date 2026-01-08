Baltijas balss logotype
Парадокс эпидемии: чем больше гриппа, тем меньше желающих привиться

Наша Латвия
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
ФОТО: Unsplash.com
ФОТО: Unsplash.com

Вакцины против гриппа доступны для заказа учреждениями вакцинации, однако с начала эпидемии гриппа интерес пациентов к прививкам значительно снизился, указала в беседе с агентством LETA президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Никмане-Айшпуре.

Хотя в этом году эпидемия гриппа началась раньше, чем в предыдущие годы, пока нельзя сказать, что число заболевших в начале января значительно выше, поскольку в школах две недели были каникулы, а во многих рабочих коллективах – выходные, отметила Никмане-Айшпуре.

Руководитель ЛАСВ прогнозирует, что более выраженный подъем заболеваемости ожидается на следующей неделе, поскольку на этой неделе после зимних каникул учащиеся вернулись в учебные заведения.

В целом, по её наблюдениям, с каждым годом растёт число людей, желающих вакцинироваться от гриппа.

"Мы видим, что привитые от гриппа пациенты либо не болеют, либо переносят заболевание легче, чем члены семьи, которые не были привиты", – подчеркнула Никмане-Айшпуре.

Как уже сообщалось, уровень заболеваемости гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей по-прежнему остаётся высоким, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

При этом ЦПКЗ подчёркивает, что из-за сокращённой рабочей недели, связанной с праздничными выходными, данные могут быть неполными и их следует интерпретировать с осторожностью. Полноценные данные мониторинга ожидаются на следующей неделе.

Клинически грипп был диагностирован у 216 пациентов, что составляет в среднем 316,4 случая на 100 000 жителей, что на 26,9% меньше, чем на предыдущей неделе.

За последние две недели заболеваемость гриппом снизилась в 2,5 раза, что ЦПКЗ объясняет праздничными выходными.

27% пациентов, обратившихся на прошлой неделе к семейным врачам, участвующим в мониторинге, были больны гриппом.

С другими симптомами инфекций верхних дыхательных путей на прошлой неделе обратился 431 пациент, что составляет в среднем 631,3 случая на 100 000 жителей, что на 15,4% меньше, чем неделей ранее, и в 2,7 раза меньше по сравнению с неделей до праздников.

В десяти стационарных медицинских учреждениях, участвующих в мониторинге ЦПКЗ, доля госпитализированных пациентов с тяжёлой острой респираторной инфекцией на прошлой неделе немного снизилась.

Из пациентов с тяжёлой острой респираторной инфекцией, прошедших тестирование в больницах, в 20,4% случаев была подтверждена инфекция гриппа. Неделей ранее грипп был подтверждён в 22,4% случаев. Грипп типа A подтверждён в 102 случаях, а грипп типа B – в пяти.

В Национальной лаборатории микробиологических референсов Рижской Восточной клинической университетской больницы на наличие вируса гриппа было исследовано 382 клинических образца, из которых в 59 (15,4%) был подтверждён грипп. Неделей ранее грипп был выявлен в 76 (19,7%) образцах.

Как и в предыдущие сезоны, более высокая заболеваемость гриппом зарегистрирована среди детей до 14 лет. На прошлой неделе в этой возрастной группе заболеваемость снизилась, тогда как в возрастных группах от 15 до 64 лет и старше 65 лет она осталась на прежнем уровне или увеличилась.

Наиболее высокая интенсивность гриппа по-прежнему зарегистрирована в Елгаве – 1433,7 случая на 100 000 жителей, а также в Екабпилсском крае – 519,1 случая на 100 000 жителей.

Сообщения о новых случаях смерти пациентов с подтверждённой инфекцией гриппа или подозрением на неё не поступали. С начала сезона мониторинга сообщалось о пяти случаях смерти пациентов с подтверждённой инфекцией гриппа типа A. Все умершие были старше 60 лет и страдали несколькими хроническими сопутствующими заболеваниями. Четверо из них не были привиты от гриппа.

ЦПКЗ призывает родителей внимательно следить за состоянием здоровья детей и не отправлять в школу детей с симптомами респираторных инфекций, такими как лихорадка, кашель, насморк, боль в горле или выраженная слабость. Возобновление учебы после праздничных выходных увеличивает риск передачи респираторных вирусов, поэтому взрослым и дошкольникам также важно заботиться о своём здоровье, отмечает ЦПКЗ.

#медицина #эпидемия #грипп #профилактика #вакцинация #заболеваемость #инфекции #здоровье #дети
  • свп
    сила в правде
    9-го января

    Так смешать всё в кучу. И прививки и генную терапию посредством мрнк - могут только у нас. Есть прививки. Вроде бы как помогают. ВРОДЕ. Потому, что, если обернуться назад, лет так на 200, то внезапно узнаем, что все жили и без этого. Ну понятно, что все они померли. не без этого. Но всё же . А сейчас это бизнес по файзеровски. И плевать им, какие побочки вы получите и вообще что с вами станет. Поэтому только безумец в наше время делает прививки. В совке еще была ответственность. Сейчас - никто ответственности не несет. Меня например наши латвийские врачи залечили на алергию пожизненную. И никто не виноват. Но теперь решать это - исключительно мне самому и за свой счет.

    0
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го января

    Любой нормальный врач - даже коновал! - обьяснит тупым, что прививку надо делать как минимум за две-три недели до начала распространения вируса, чтобы организм успел выработать антитела. Оптимально прививаться от гриппа в октябре-ноябре. Но в это время в медцентрах не было вакцин - только записывали в очередь на прививки. А делать прививку сейчас, в разгар эпидемии - всё равно что пытаться лечить мёртвого горчичниками.

    19
    2
  • Вк
    Виардо кузнецова
    8-го января

    Делала прививки от гриппа и буду делать.Пришла к этому в 2018 году, когда первый раз была вынуждена сделать,(операцию на сердце не делали без прививки,это было настолько серьезно, что на слова не поверили, пришлось домой ехать за справкой)Вся палата заболела гриппом А,это было подтверждено пробпми. Болела легко , в шесть утра была 38 температура, а в 11 утра я была полностью здорова. Если бы медсесьра не измерила температуру ,то и не знала бы. Вся палата легко переболела.Теперь с 2018 года мы всей семьей делаем прививки. Но надо не забывать что есть еще и другие вирусы, ковиды и вирус гриппа Б,но А самый опасный. Врачи в больницах знают , что привитые в отличие от непривитых не умирают от осложнений

    3
    15
  • АП
    Алексей Попович
    8-го января

    Как-то, на работе мне дали медицинский полис и прививку можно было сделать бесплатно, ну я и сделал, почему бы и нет, и через какое-то время заболел гриппом. И болел я так сильно, как никогда ни до, ни после, температура доходила до 39.4, единственное, что мог делать, это просто лежать, за ночь по 4 футболки менял, они полностью промокали от пота. И все бы ничего, но на работе коллеги сказали, что у них было так же. И с тех пор я не делаю прививки от гриппа, ну его нафиг.

    22
    1
