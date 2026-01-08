Вакцины против гриппа доступны для заказа учреждениями вакцинации, однако с начала эпидемии гриппа интерес пациентов к прививкам значительно снизился, указала в беседе с агентством LETA президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Никмане-Айшпуре.

Хотя в этом году эпидемия гриппа началась раньше, чем в предыдущие годы, пока нельзя сказать, что число заболевших в начале января значительно выше, поскольку в школах две недели были каникулы, а во многих рабочих коллективах – выходные, отметила Никмане-Айшпуре.

Руководитель ЛАСВ прогнозирует, что более выраженный подъем заболеваемости ожидается на следующей неделе, поскольку на этой неделе после зимних каникул учащиеся вернулись в учебные заведения.

В целом, по её наблюдениям, с каждым годом растёт число людей, желающих вакцинироваться от гриппа.

"Мы видим, что привитые от гриппа пациенты либо не болеют, либо переносят заболевание легче, чем члены семьи, которые не были привиты", – подчеркнула Никмане-Айшпуре.

Как уже сообщалось, уровень заболеваемости гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей по-прежнему остаётся высоким, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

При этом ЦПКЗ подчёркивает, что из-за сокращённой рабочей недели, связанной с праздничными выходными, данные могут быть неполными и их следует интерпретировать с осторожностью. Полноценные данные мониторинга ожидаются на следующей неделе.

Клинически грипп был диагностирован у 216 пациентов, что составляет в среднем 316,4 случая на 100 000 жителей, что на 26,9% меньше, чем на предыдущей неделе.

За последние две недели заболеваемость гриппом снизилась в 2,5 раза, что ЦПКЗ объясняет праздничными выходными.

27% пациентов, обратившихся на прошлой неделе к семейным врачам, участвующим в мониторинге, были больны гриппом.

С другими симптомами инфекций верхних дыхательных путей на прошлой неделе обратился 431 пациент, что составляет в среднем 631,3 случая на 100 000 жителей, что на 15,4% меньше, чем неделей ранее, и в 2,7 раза меньше по сравнению с неделей до праздников.

В десяти стационарных медицинских учреждениях, участвующих в мониторинге ЦПКЗ, доля госпитализированных пациентов с тяжёлой острой респираторной инфекцией на прошлой неделе немного снизилась.

Из пациентов с тяжёлой острой респираторной инфекцией, прошедших тестирование в больницах, в 20,4% случаев была подтверждена инфекция гриппа. Неделей ранее грипп был подтверждён в 22,4% случаев. Грипп типа A подтверждён в 102 случаях, а грипп типа B – в пяти.

В Национальной лаборатории микробиологических референсов Рижской Восточной клинической университетской больницы на наличие вируса гриппа было исследовано 382 клинических образца, из которых в 59 (15,4%) был подтверждён грипп. Неделей ранее грипп был выявлен в 76 (19,7%) образцах.

Как и в предыдущие сезоны, более высокая заболеваемость гриппом зарегистрирована среди детей до 14 лет. На прошлой неделе в этой возрастной группе заболеваемость снизилась, тогда как в возрастных группах от 15 до 64 лет и старше 65 лет она осталась на прежнем уровне или увеличилась.

Наиболее высокая интенсивность гриппа по-прежнему зарегистрирована в Елгаве – 1433,7 случая на 100 000 жителей, а также в Екабпилсском крае – 519,1 случая на 100 000 жителей.

Сообщения о новых случаях смерти пациентов с подтверждённой инфекцией гриппа или подозрением на неё не поступали. С начала сезона мониторинга сообщалось о пяти случаях смерти пациентов с подтверждённой инфекцией гриппа типа A. Все умершие были старше 60 лет и страдали несколькими хроническими сопутствующими заболеваниями. Четверо из них не были привиты от гриппа.

ЦПКЗ призывает родителей внимательно следить за состоянием здоровья детей и не отправлять в школу детей с симптомами респираторных инфекций, такими как лихорадка, кашель, насморк, боль в горле или выраженная слабость. Возобновление учебы после праздничных выходных увеличивает риск передачи респираторных вирусов, поэтому взрослым и дошкольникам также важно заботиться о своём здоровье, отмечает ЦПКЗ.