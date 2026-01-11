Baltijas balss logotype
Трагедия в Кулдиге: ученица 8 класса совершила самоубийство 1 4493

Наша Латвия
Дата публикации: 11.01.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Трагедия в Кулдиге: ученица 8 класса совершила самоубийство

Ученица 8 класса Кулдигской средней школы имени Вилиса Плудониса Рута в начале этой недели, предположительно, совершила самоубийство, свидетельствуют опубликованная в местной газете Kurzemnieks статья и выраженные соболезнования.

В статье «Многое остается без ответа» в газете Kurzemnieks говорится: «На этой неделе Кулдигу потрясла новость о трагедии – восьмиклассница покончила с собой. Об этом свидетельствуют и соболезнования родственникам Руты, опубликованные в газете. (..)

Трагически погибшая девочка училась в 8 классе Кулдигской средней школы имени Вилиса Плудониса — это директор Агнесе Карклиня подтвердила изданию: «Да, трагедия произошла, но я позволю себе ничего не говорить, пока у меня самой нет ясности и официальной информации». Также учительница Айга Лагздиня подтвердила, что трагедия произошла с ученицей ее класса, однако признала, что в данный момент не чувствует себя в состоянии что-либо сказать об этой ситуации.

Соболезнования семье погибшей девочки, ее подругам, одноклассникам, учителям и всем, кто ежедневно был рядом с ней, выразила и руководитель Управления образования Кулдигского края Санта Дубуре. В настоящее время в школе работает психолог, оказывающий поддержку как детям, так и педагогам.

Информация Государственной полиции свидетельствует, что 6 января около 06:15 было получено сообщение о том, что в одном из владений в Кулдиге обнаружено тело несовершеннолетней девушки. Начат уголовный процесс, обстоятельства смерти выясняются. Имеющаяся в распоряжении полиции информация в настоящее время не указывает на то, что в отношении девочки было совершено преступление.

#полиция #образование #молодежь #семья #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Р
    Рина
    12-го января

    Первым делом всегда заявляют о самоубийстве. Чтобы не заводить дела и не работатать в направлении поиска людей виновных в смерти . Так ведь проще- сама на себя наложила руки. И все. Дело закрыто. Но кто- то же довел ее до такого решения уйти из жизни. Доведение до самоубийства тоже статья.Соболезнование семье. И так горько, что умирают юные, которым жить и жить. Всем мира и добра!

    16
    1

