Счета за отопление взлетят в космос?! 2 2898

Наша Латвия
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Счета за отопление взлетят в космос?!

Министр призывает срочно созвать заседание кризисного центра и решить вопрос о поддержке домохозяйств.

Учитывая низкую температуру воздуха этой зимы и то, что существенно вырастут расходы на отопление для домашних хозяйств, министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) предлагает немедленно созвать внеочередное заседание Государственного центра энергетического кризиса, чтобы найти эффективные решения для поддержки жителей, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.

Министр дал поручение Минэкономики связаться с Государственным центром энергетического кризиса, чтобы уже как можно скорее было созвано внеочередное заседание.

Валайнис подчеркивает, что, по информации АО «Ригас силтумс», в этом году январь в Латвии был самым холодным за последние 15 лет и вторым самым холодным за последние 30 лет с момента существования предприятия. Это напрямую повлияло на потребление теплоэнергии и приведет к существенно большим счетам за отопление для домохозяйств.

По мнению Валайниса, в таких условиях необходимы скоординированные действия государственного уровня, которые обеспечил бы созыв внеочередного заседания Государственного центра энергетического кризиса.

Стремительно возросшие платежи вызывают серьезные опасения относительно возможностей жителей расплачиваться за коммунальные услуги в эти зимние месяцы, считает Валайнис.

По его мнению, формат внеочередного заседания Государственного центра энергетического кризиса является соответствующим, чтобы не только оперативно оценить ситуацию, но и одновременно принять решения о мерах поддержки по снижению нагрузки на высокие счета для домохозяйств.

#кризис #Латвия #отопление #энергетика
Оставить комментарий

(2)
  • Пп
    Прожектор перестройки
    23-го января

    Есть такой жилищный кооператив, в Риге,- Lāčplēsis (Иманта) в нём дома отапливаются без ума...Что при плюсовой температуре- на улице, что при минусовой, топят что б в квартирах " Ташкент" был. Приходится открывать окна и отапливать улицу. Может кто подскажет, как с идиотами бороться?

    9
    1
  • АП
    Алексей Попович
    23-го января

    Выборы скоро. Забегали. Поможет ли?

    46
    1

