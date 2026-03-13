В разбившемся самолете ВВС США погибли все члены экипажа

Дата публикации: 13.03.2026
Изображение к статье: В разбившемся самолете ВВС США погибли все члены экипажа

Все шесть членов экипажа погибли в результате катастрофы американского самолета-заправщика в Ираке. Об этом в Х сообщило Центральное командование США.

"Все шесть членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135, который потерпел катастрофу на западе Ирака, считаются погибшими. Самолет был потерян во время полета над дружественным воздушным пространством 12 марта в ходе операции "Эпическая ярость", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что погибли четверо из шести членов экипажа.

Самолет KC-135 Stratotanker разбился на западе Ирака, причем самолет был потерян во время полета над дружественным воздушным пространством накануне.

"Обстоятельства инцидента выясняются", – говорится в сообщении командования.

"Потеря самолета не была вызвана вражеским или дружественным огнем", – добавили там.

Имена погибших военнослужащих не разглашаются в течение 24 часов после того, как будут уведомлены ближайшие родственники.

Ранее сообщалось об уничтожении трех американских истребителей. Их сбили ракеты кувейтской ПВО.

#трагедия #безопасность #Ирак #авиакатастрофа
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
Видео