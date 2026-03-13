Все шесть членов экипажа погибли в результате катастрофы американского самолета-заправщика в Ираке. Об этом в Х сообщило Центральное командование США.
"Все шесть членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135, который потерпел катастрофу на западе Ирака, считаются погибшими. Самолет был потерян во время полета над дружественным воздушным пространством 12 марта в ходе операции "Эпическая ярость", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что погибли четверо из шести членов экипажа.
Самолет KC-135 Stratotanker разбился на западе Ирака, причем самолет был потерян во время полета над дружественным воздушным пространством накануне.
"Обстоятельства инцидента выясняются", – говорится в сообщении командования.
"Потеря самолета не была вызвана вражеским или дружественным огнем", – добавили там.
Имена погибших военнослужащих не разглашаются в течение 24 часов после того, как будут уведомлены ближайшие родственники.
Ранее сообщалось об уничтожении трех американских истребителей. Их сбили ракеты кувейтской ПВО.
