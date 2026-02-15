Baltijas balss logotype
Ученые объяснили, почему вместо латышских детей по Латвии будут бегать африканские 18 7565

Наша Латвия
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые объяснили, почему вместо латышских детей по Латвии будут бегать африканские
ФОТО: LETA

Или рожать детей, или завозить взрослых людей – такой выбор предлагает новейший доклад аналитического центра LaSER «Латвия 2040: демографическая реальность и сценарии будущего».

Для поддержания экономического развития Латвии, согласно выводам доклада, существуют лишь два варианта:

– более высокая иммиграция с принятием связанных с ней вызовов интеграции,

– либо более высокая рождаемость.

Однако даже такие меры не смогут полностью компенсировать сокращение численности населения в средне- и долгосрочной перспективе, подчёркивается в докладе.

В докладе представлена демографическая трилемма демографов Пола Морланда и Филипа Пилкингтона — структурное противоречие между тремя выборами: низкой рождаемостью, экономическим ростом и низкой иммиграцией. Согласно этой концепции, в долгосрочной перспективе возможно поддерживать лишь два из этих трёх элементов, тогда как третий неизбежно становится жертвой.

Так, если принять выбор населения Латвии не рожать и не воспитывать детей и при этом стремиться к постепенному экономическому росту в долгосрочной перспективе, потребуется иммиграция.

Если же иммиграция неприемлема, а рождаемость остаётся низкой, политикам и обществу придётся смириться с экономической стагнацией и стремительным старением населения.

В свою очередь, для сохранения как экономического роста, так и этнической и культурной латышской неизменности (без иммигрантов) единственным путём является существенно более высокая рождаемость, поясняется в докладе.

Поскольку новых детей, судя по статистике, больше не становиться, но хочется видеть рост экономики, то остается только один выход – завоз иностранной рабочей силы. Понятно также, что из Северной Америки и Западной Европы в Латвию вряд ли кто-то поедет. Поэтому ждем таборы переселенцев из Азии и Африки.

Оставить комментарий

(18)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    16-го февраля

    Этого не будет никагда!Домбрава,Кирштейнс и К вы где?

    7
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го февраля

    Кто не хотел учить русский, будут учить арабский. И останется носителем латышского одинокий Тсич. И то недолго...

    34
    2
  • YY
    Yu Yu
    16-го февраля

    Ну а Шо..Немецкая политика Ордена привела у ликвидации Куршей Селов Земгалов Ливов и др племён, в том числе и славянских. Теперь политика ЕС ведет к ликвидации латышей. Такова судьба.

    44
    3
  • JB
    Janis Berzin
    Yu Yu
    16-го февраля

    Чья политика "привела у ликвидации" полян, древлян, кривичей, вятичей, голяди, чуди, половцев, булгар, белгов, швабов, пиктов, галлов и т.д.? Тоже немцы виноваты или это естественный исторический процесс? Учебник по истории читать не пробовал?

    2
    5
  • YY
    Yu Yu
    Yu Yu
    16-го февраля

    Швабы вполне еще бодренько и по сей день себя чувствуют, часть славянских племен поближе к Галлам и самих оных , отасимилировала Римская Империя. По поводу полян, древлян, кривичей, вятичей - немецкие ученые поговаривают (доказали), что латышский язык имеет славянское начало. Как и флаг Латвии , флаг славян Венетов (вендов). По твоей логике , сейчас происходит естественный исторический процесс- демографическое вымирание народности- латышей. Ну хорошо, пускай исторический.

    8
    0
  • JB
    Janis Berzin
    Yu Yu
    16-го февраля

    Печально не то что ты невежда, а то что таких большинство. Кстати славянский язык отпочковался от балтийской группы.

    0
    3
  • RG
    Ruslan Grechka
    16-го февраля

    Мне кажется если у людей будет хорошая работа и стабильный хороший доход, то и детки появятся, и африканцев завозить не надо будет

    38
    7
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    16-го февраля

    Эти мифы раздувают сами политики. Дескать - если не мы, политики, будет засилье африканцев. Да не поедут ни африканцы, ни арабы, ни чукчи с эскимосами в Латвию - они не дурней наших политиков понимают что в Латвии ни чего хорошего нет.

    54
    2
  • YY
    Yu Yu
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    16-го февраля

    на самом деле хватает уже.. Поедут. Поверь..В свое время человек на север двигался тоже с Югов )

    11
    2
  • SP
    Sergeis Pob
    15-го февраля

    Это,пауков,изучают.

    8
    1
  • SP
    Sergeis Pob
    15-го февраля

    Из,двух,последних,похоже,правда.

    11
    2
  • Пп
    Прожектор перестройки
    15-го февраля

    Если сделать такой очевидный вывод, требуются учёные.... То быть учёным, в Латвии, может любая кухарка.

    71
    2
  • bt
    bory tschist
    15-го февраля

    ну, уже совсем обнаглели и забыли популярную советскую: "чёрным детям – белый хлеб"

    8
    26
  • JL
    Janina LV
    15-го февраля

    Нации умирают не от мигрантов, а от любви к собственным дайнам. Демографию хоронят молча. На её могиле громче всех кричат патриоты.

    105
    2
  • РС
    Рейн Споле
    15-го февраля

    По ЛатвиЮ )))

    16
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    15-го февраля

    Не хотели русскоговорящих будет суахили .

    125
    1
  • РС
    Рейн Споле
    Daily Alibabaevic
    15-го февраля

    Суахили не самый популярный язык в Европе.

    16
    7
  • ТТ
    Тим Тим
    15-го февраля

    Ура,даëшь каждому латышу по узбеко-латышскому и хинди-латышскому раговорнику.

    120
    2
Читать все комментарии

