Или рожать детей, или завозить взрослых людей – такой выбор предлагает новейший доклад аналитического центра LaSER «Латвия 2040: демографическая реальность и сценарии будущего».

Для поддержания экономического развития Латвии, согласно выводам доклада, существуют лишь два варианта:

– более высокая иммиграция с принятием связанных с ней вызовов интеграции,

– либо более высокая рождаемость.

Однако даже такие меры не смогут полностью компенсировать сокращение численности населения в средне- и долгосрочной перспективе, подчёркивается в докладе.

В докладе представлена демографическая трилемма демографов Пола Морланда и Филипа Пилкингтона — структурное противоречие между тремя выборами: низкой рождаемостью, экономическим ростом и низкой иммиграцией. Согласно этой концепции, в долгосрочной перспективе возможно поддерживать лишь два из этих трёх элементов, тогда как третий неизбежно становится жертвой.

Так, если принять выбор населения Латвии не рожать и не воспитывать детей и при этом стремиться к постепенному экономическому росту в долгосрочной перспективе, потребуется иммиграция.

Если же иммиграция неприемлема, а рождаемость остаётся низкой, политикам и обществу придётся смириться с экономической стагнацией и стремительным старением населения.

В свою очередь, для сохранения как экономического роста, так и этнической и культурной латышской неизменности (без иммигрантов) единственным путём является существенно более высокая рождаемость, поясняется в докладе.

Поскольку новых детей, судя по статистике, больше не становиться, но хочется видеть рост экономики, то остается только один выход – завоз иностранной рабочей силы. Понятно также, что из Северной Америки и Западной Европы в Латвию вряд ли кто-то поедет. Поэтому ждем таборы переселенцев из Азии и Африки.