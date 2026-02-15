Baltijas balss logotype
Ну и ну! В Латвии в продукте из Индии обнаружен опасный хлорпирифос

Наша Латвия
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скриншот

Скриншот

ФОТО: Youtube

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) в ходе лабораторного контроля выявила в специи индийского происхождения «Asofoetida» превышение допустимого уровня остаточных веществ пестицида хлорпирифоса, свидетельствует опубликованная службой информация.

В ведомстве сообщили, что в специи «Asofoetida» индийского происхождения с нетто-массой 100 граммов и номером партии «70» обнаружено 0,081 миллиграмма хлорпирифоса на килограмм при потенциальной погрешности 0,041 миллиграмма на килограмм.

PVD поясняет, что товар не поступил в торговлю.

О выявленном нарушении PVD разместила уведомление в Системе быстрого оповещения Европейского союза.

PVD является государственным учреждением, находящимся в подчинении Zemkopības ministrija, и осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарии.

Читайте по теме: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России

#Латвия #Индия #специи
(1)
  • YY
    Yu Yu
    16-го февраля

    Тут смотришь на польскую Курятину, да свинину в магазинах, и никто ее не берет даже за дарма - там наверное тоже хлорпирифос, но выявленный людьми )))

    6
    2

