Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) в ходе лабораторного контроля выявила в специи индийского происхождения «Asofoetida» превышение допустимого уровня остаточных веществ пестицида хлорпирифоса, свидетельствует опубликованная службой информация.
В ведомстве сообщили, что в специи «Asofoetida» индийского происхождения с нетто-массой 100 граммов и номером партии «70» обнаружено 0,081 миллиграмма хлорпирифоса на килограмм при потенциальной погрешности 0,041 миллиграмма на килограмм.
PVD поясняет, что товар не поступил в торговлю.
О выявленном нарушении PVD разместила уведомление в Системе быстрого оповещения Европейского союза.
PVD является государственным учреждением, находящимся в подчинении Zemkopības ministrija, и осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарии.
