В воскресенье утром на станциях метеонаблюдений в Лиепае, Руцаве и Стальгене были зафиксированы новые рекорды минимальной температуры воздуха для 15 февраля, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Лиепае столбики термометров опустились до -24,4 градуса, в Руцаве - до -25,7 градуса, а на станции метеонаблюдений "Елгава", расположенной в Стальгене, мороз достиг -30,3 градуса.

Общенациональный рекорд холода для 15 февраля составляет -32,3 градуса - такая температура была зафиксирована в 1979 году в Зосены. В девять часов утра температура воздуха составляла от -14,7 градуса в Даугавгриве и -15,8 градуса в Лиепайском порту до -28,2 градуса в Стальгене.

В Риге температура воздуха утром в воскресенье составляла от -18 градусов в центре города до -25 градусов в аэропорту. По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник во многих регионах страны усилится облачность, что уменьшит мороз, однако местами при ясном небе, главным образом на юге Латвии, температура воздуха понизится до -25...-30 градусов.

