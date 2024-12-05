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«Ринкевич организовал для нас в будущем сценарий Грузии» - Херманис 3

Политика
Дата публикации: 05.12.2024
BB.LV
«Ринкевич организовал для нас в будущем сценарий Грузии» - Херманис

Известный в Латвии театральный режиссер Алвис Херманис в очередной раз высказался о политических событиях в стране, будущее которой, как он считает, выглядит не лучшим образом.

«Опубликованные вчера рейтинги латвийских партий показывают, что наиболее вероятным сценарием на следующих парламентских выборах через два года будет то, что партия Шлесерса сможет сформировать правительство вместе с обеими российскими партиями (стабильные и согласные).

Поэтому сейчас можно с уверенностью сказать, что Ринкевич организовал для нас в будущем сценарий Грузии. Потому что только его личное желание переехать наконец из дома матери в президентский замок стало причиной создания самой некомпетентной коалиции (читай - правительства чиновников-импотентов) в истории страны. Вот последствия», - выразил свою позицию он.

Как сообщалось, находящееся сейчас в оппозиции Национальное объединение выдвинулось на лидерские позиции, столкнув с первого места сразу на третье премьерское «Новое единство». На второе место поднялась также оппозиционная партия «Латвия на первом месте».

Доля респондентов, готовых проголосовать за нацблок («если бы выборы Сейма проходили завтра») выросла с 8,5% в октябре до 8,7% в ноябре. Прирост сторонников партии «Латвия на первом месте» более значительный — до 8,2% с 7,1%. Отток от «Нового Единства» почти такого же масштаба — до 7,5% с 8,8.

Далее следуют находятся коалиционные «Прогрессивные» с 6,4% и Союз «зеленых» и крестьян с 5,7%, а затем оппозиционные «Стабильности!» — 4,9% (против 4,5% в октябре), «Объединенный список» — 4,5% и не представленное в этом созыве Сейма «Согласие» с 3,9%.

#политики #мнения
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Комментарии (3)

  • А
    Андрей
    6-го декабря

    Хочется спросить гражданина Домбраву, ранее не судимого: как поживают Ваши инвестиции в американсую экономику? Согласно информации на CVK точка лв, по вашей же декларации перед выборами, у Вас были значительные инвестиции в предприятия США.

    Поднялись у вас акции или упали и больше не поднимаются?

    1
    0
  • А
    Андрей
    6-го декабря

    Возникает вопрос: а кто организовал нам Ринкевича? гражданин Херманис, а не представитель ли вашей любимой партии, некто Рихад Колс, ранее не судимый, подписала протокол голования выборов президента. Впрочем подписал с ошибками - не тот номер президента и прочее - см. статью на puaro точка лв.

    "За что боролись - на то и напоролись! " "Нефиг по деревьям лазить!"

    1
    0
  • JL
    Janina LV
    5-го декабря

    Театрал Херманис любитель переобуваться. В прошлом году, обвинил Россию, что это ее заслуга в широкомасштабной войне с умопомрачительными жертвами, Палестина-Израиль.

    28
    1

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