Посольство Латвии в США подтвердило агентству ЛЕТА, что 125 граждан Латвии, подлежащих депортации из США, нарушили иммиграционные правила, т. е. не выполнили все формальности для легального проживания в США.

Посольство было проинформировано о ситуации Агентством по иммиграции и охране границ США.

Посольство пояснило, что это не означает, что человек был задержан и депортирован из страны. Перед депортацией американские власти убеждаются в том, что право каждого человека на пребывание в США соблюдено. Если человек находится в США на законных основаниях, он не будет депортирован, пояснили в посольстве.

Иммиграционная и таможенная служба США уже сообщила, что в списке из почти полутора миллионов иностранных граждан, подлежащих депортации, находятся 125 граждан Латвии, сообщила эстонская общественная телерадиокомпания ERR.