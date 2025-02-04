Заговорят! В Латвии хотят ускорить освоение латышского языка взрослыми жителями

Дата публикации: 04.02.2025
Министерство образования и науки (МОН) предлагает ввести единый процесс обучения взрослых латышскому языку к 2027 году, в то время как Министерство культуры хочет куда более быстрых решений.

В настоящее время за систему изучения латышского языка для взрослых отвечают несколько государственных учреждений, в том числе Министерство образования, Министерство культуры и Министерство благосостояния.

Во вторник на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке отмечалось, что в нынешней системе отсутствует согласованный подход - нет единой, постоянно действующей системы изучения латышского языка. Критерии содержания обучения и администрирования языковых курсов для учебных центров различаются в зависимости от типа финансирования.

В качестве решения проблемы МОН предлагает ввести единый процесс обучения латышскому языку, в том числе через повышение качества процесса. Изучение латышского языка для взрослых будет координировать Агентство латышского языка, а к преподавателям, методике и достижимым результатам будут предъявляться единые требования.

Предложение МОН также предусматривает создание цифровой платформы обучения латышскому языку с индивидуальными аккаунтами.

Это обеспечит единую информацию о возможностях изучения языка и облегчит подачу заявок на участие в программах, независимо от источника финансирования, считает парламентский секретарь Министерства образования и науки Силвия Аматниеце. По ее словам, такое решение также позволит создать централизованную систему учета и отслеживания данных.

После аутентификации можно будет узнать свой уровень владения латышским языком, пройдя тест, и записаться на курсы латышского языка соответствующего уровня. Платформа предоставит ответ о доступных бесплатных курсах, если таковые имеются, или предложит альтернативные платные варианты. После курсов можно зарегистрироваться на экзамен по государственному языку.

Предложенные Министерством образования изменения могут быть введены к 2027 году, в том числе разработка и утверждение типовых программ для курсов латышского языка уже в этом году.

Со своей стороны Министерство культуры хочет получить более быстрые решения, используя существующие ресурсы для организации курсов и обеспечения единого качества уже сейчас.

