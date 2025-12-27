Baltijas balss logotype
Латвия вышла из Оттавской конвенции. В лесах у границы начнут размещать противопехотные мины? 7 1504

Политика
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Latvijas armija

Latvijas armija

Сегодня вступает в силу решение Латвии о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

27 июня генеральному секретарю ООН был подан документ о выходе Латвии из конвенции. В соответствии с конвенцией решение вступает в силу через шесть месяцев после подачи документа, то есть 27 декабря. После этой даты Латвия может использовать, приобретать или производить противопехотные мины.

В пресс-отделе Министерства обороны пояснили, что после вступления решения в силу министерство сможет организовывать соответствующие закупки.

Как сообщалось, Сейм принял закон о выходе Латвии из Оттавского договора 16 апреля. В мае за выход из конвенции проголосовал парламент Литвы, в июне - парламенты Эстонии и Финляндии.

Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, но вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, в том числе большинство западных. К конвенции не присоединились Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.

Государства-участники конвенции обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не производить и не приобретать их иным путем, не хранить и никому прямо или косвенно не передавать. В момент принятия решения о присоединении Латвии к Оттавской конвенции не существовало военных, стратегических или связанных с безопасностью соображений, которые препятствовали бы такому шагу. Однако в настоящее время ситуация с безопасностью в Балтийском регионе изменилась, отмечает МИД.

Комментируя возможные закупки противопехотных мин, министр обороны Андрис Спрудс ранее заявил, что после выхода из Оттавской конвенции Латвия могла бы приобретать их у Польши и Финляндии или же производить в Латвии.

Также недавно стало известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении применяют мины, замаскированные под грибы.

#министерство обороны #Латвия #парламент #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(7)
  • Мп
    Мимо проходил
    27-го декабря

    "Подари мне, милый, мину!

    Я в манду её закину:

    Если враг в село ворвется,

    Он на мине подорвётся!"

    Частушка обязательна к исполнению Бабушкой шланга и теми депутатками, которые голосовали за выход из конвенции. Можно даже хором...

    34
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го декабря

    Не завидую, от слова - СОВСЕМ тем, кто будет разминировать.

    28
    4
  • Д
    Дед
    Mr.FGJCNJK
    27-го декабря

    Ой, да бросьте! Не будет никаких мин. "Купят" чинуши за 100 млн. мин, потом заплатят еще столько же за установку, и каждый год будут тратить на обслугу столько же, а проверить нельзя, кто пойдет проверять. Не будет никаких мин, будет отмыв бабок.

    21
    3
  • З
    Злой
    27-го декабря

    Латышский хуторянен пойдёт за грибами и всё

    32
    4
  • З
    Злой
    27-го декабря

    Ага, а Россия накроет всех просто 'Орешником" и " Кинжалами" и ходить никуда не будет, мистер Пу же сказал- с европой война будет совсем другая , недозодит что ли до наших?

    32
    6
  • З
    Злой
    Злой
    27-го декабря

    ......не доходит. Что ли........ сорри, телефон меняет слова.

    19
    4
  • Д
    Добрый
    Злой
    27-го декабря

    Раша накроет всех соловьиным помётом и сливным бачком. Затем забулдыга медведев очередную чушь выдаст

    0
    14
