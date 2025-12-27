Сегодня вступает в силу решение Латвии о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

27 июня генеральному секретарю ООН был подан документ о выходе Латвии из конвенции. В соответствии с конвенцией решение вступает в силу через шесть месяцев после подачи документа, то есть 27 декабря. После этой даты Латвия может использовать, приобретать или производить противопехотные мины.

В пресс-отделе Министерства обороны пояснили, что после вступления решения в силу министерство сможет организовывать соответствующие закупки.

Как сообщалось, Сейм принял закон о выходе Латвии из Оттавского договора 16 апреля. В мае за выход из конвенции проголосовал парламент Литвы, в июне - парламенты Эстонии и Финляндии.

Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, но вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, в том числе большинство западных. К конвенции не присоединились Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.

Государства-участники конвенции обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не производить и не приобретать их иным путем, не хранить и никому прямо или косвенно не передавать. В момент принятия решения о присоединении Латвии к Оттавской конвенции не существовало военных, стратегических или связанных с безопасностью соображений, которые препятствовали бы такому шагу. Однако в настоящее время ситуация с безопасностью в Балтийском регионе изменилась, отмечает МИД.

Комментируя возможные закупки противопехотных мин, министр обороны Андрис Спрудс ранее заявил, что после выхода из Оттавской конвенции Латвия могла бы приобретать их у Польши и Финляндии или же производить в Латвии.

