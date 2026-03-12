В прошлом году наиболее распространенными преступлениями были кражи в небольшом размере и управление транспортным средством в состоянии опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции генеральный прокурор Армин Мейстерс, представляя отчет о работе прокуратуры в прошлом году и приоритетах на этот год, пишет ЛЕТА.

Число случаев мелких краж в прошлом году составило 2765, что на 276 случаев больше, чем годом ранее. В свою очередь количество дел о вождении транспортного средства в состоянии алкогольного или иного опьянения сократилось на 57 по сравнению с 2024 годом.

Указанные виды преступлений составляют более половины всех уголовных процессов, находящихся в ведении прокуратуры, отметил Мейстерс.

Мейстерс подчеркнул, что эти показатели характеризуют ситуацию в обществе и отношение к соблюдению закона. По его словам, это можно объяснить определенным нигилизмом или протестом против установленных ограничений.

Мейстерс отметил, что после криминализации вождения в состоянии опьянения и введения конфискации транспортных средств показатели существенно не изменились. Большинство таких дел рассматривается в прокуратуре, однако все чаще они передаются и в суд, поскольку обвиняемые не соглашаются с конфискацией транспортного средства.

Он указал, что в таких случаях уголовный процесс нельзя завершить в упрощенном порядке и дела передаются на рассмотрение в суд.

Мейстерс выразил поддержку идее рассматривать такие процессы в течение нескольких дней, поскольку в противном случае дело переходит в общий порядок, который требует дополнительных процессуальных действий.

Мейстерс подчеркнул, что полиция даже при ограниченных ресурсах продолжает останавливать водителей в состоянии опьянения, однако наказание не всегда удерживает людей от совершения таких правонарушений.

Депутат Сейма Янис Домбрава в ходе дискуссии отметил, что в законах не предусмотрено наказание в виде принудительного лечения, и выразил мнение, что повторное вождение в состоянии опьянения может быть связано с серьезными проблемами зависимости, которые следовало бы решать в медицинских учреждениях.

Мейстерс указал, что такое решение было бы политическим. В настоящее время степень алкогольной зависимости оценивается в рамках судебной экспертизы, однако применение принудительных медицинских мер возможно лишь в определенных случаях.

Он добавил, что наиболее эффективные решения на данный момент связаны с программами и методами надзора, реализуемыми Государственной службой пробации, цель которых — изменить поведение осужденных и снизить риск повторных правонарушений.