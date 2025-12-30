Во вторник по причине утраты доверия была уволена Диана Зирниня, член правления ООО «Восточнолатвийский концертный зал» и руководитель латгальского концертного зала «Gors», сообщает LETA.

Как стало известно агентству LETA в Резекненской думе, во вторник состоялось внеочередное собрание участников муниципального предприятия «Восточнолатвийский концертный зал» (Austrumlatvijas koncertzāle), на котором рассматривались вопросы об отзыве Зирнини с должности и назначении нового члена правления. Также на собрании был рассмотрен функциональный аудит, проведённый ООО «Audita akadēmija», и условия договора о делегировании.

Согласно закону об управлении долями капитала и капитальными обществами публичных лиц, на должность члена правления была назначена Ивета Ципрусе, которая в настоящее время работает заместителем исполнительного директора по вопросам надзора за капитальными обществами и в течение нескольких лет возглавляла отдел аудита. Дума поясняет, что Ципрусе имеет соответствующее образование в области финансового управления, опыт работы в муниципальной администрации, а также в управлении муниципальными и частными предприятиями.

Срок полномочий вновь избранного члена правления не может превышать одного года. Новый член правления будет исполнять обязанности до момента назначения этого или иного кандидата на постоянной основе.

По словам представителей самоуправления, в нынешних финансовых условиях как для самой думы, так и для предприятия для достижения стратегических целей необходим управленческий подход с акцентом на финансовый контроль, планирование бюджета, управление рисками и принятие решений на основе бизнес-аналитики, «обеспечивая тем самым долгосрочное существование "Gors", высокое художественное качество мероприятий и доступность культурных услуг для жителей и гостей Резекне». С этой точки зрения, держатель капитальных долей считает, что предприятию необходим руководитель с сильными компетенциями в сфере финансового управления.

«Как руководитель самоуправления, я полностью поддерживаю решение исполнительной власти и неоднократно подчеркивал, что мы все должны понимать: "Gors" содержится за счёт налогоплательщиков, и мы обязаны обращаться с этими средствами максимально ответственно. К сожалению, со стороны самой руководительницы "Gors" мы сталкивались с сопротивлением на пути к поиску более эффективной модели управления», – заявил мэр города Александр Барташевич.

По его словам, расходы концертного зала растут, в то время как доходы снижаются.

«Выводы аудита указывают на высокую зависимость предприятия от финансирования самоуправления. Также в аудите установлено, что в 2024 году доходы от основной деятельности сократились на 5,4%, что свидетельствует о проблемах с эффективностью работы», – прокомментировал председатель думы.

Он также пояснил, что в начале января самоуправление продолжит работу и пригласит Министерство культуры (МК), а также другие заинтересованные стороны к сотрудничеству для совместного обсуждения дальнейшего развития «Восточнолатвийского концертного зала», укрепления устойчивого финансового управления и достижения стратегических целей концертного зала с обеспечением участия всех заинтересованных сторон в процессе принятия решений.

Связаться с Зирниней агентству LETA до сих пор не удалось. В комментарии к решению самоуправления на своей странице в Facebook она призывает не верить всему, что пишут. Также она называет команду Латгальского посольства «Gors» бесценной.

Как агентству LETA сообщила советница министра культуры Агнесе Лаце Рита Плуме, министр информирована о данном решении. Лаце подчеркнула, что уже более двух недель в публичном пространстве идут обсуждения по поводу смены управления концертного зала «Gors», поэтому, по её мнению, такая политическая расправа с руководителем накануне изменений вызывает тревогу.

Министр культуры связалась с министром умного управления и регионального развития Раймондом Чударсом. Стороны договорились оценить законность принятого самоуправлением решения.

Лаце также указала, что на прошлой неделе МК связалось с Резекненским самоуправлением, как с просьбой предоставить информацию по ситуации, так и подтвердив готовность министерства участвовать в её решении, однако ответа от самоуправления до сих пор не поступило.

«"Gors" является и останется стратегически важным региональным концертным залом и неотъемлемой частью культурного пространства Латвии. Принятие непрозрачных решений недопустимо», – считает министр культуры.

В свою очередь, Чударс подчёркивает, что принятое решение об отстранении руководителя «Gors» не соответствует принципам надлежащего управления, и законность конкретного решения будет тщательно оценена, чтобы не допустить дальнейшего снижения значимости «Gors» как регионального культурного центра.

Министр также считает, что, принимая это решение, самоуправление проигнорировало и принятое 22 декабря решение правительства — уполномочить министерства провести переговоры с Резекненской думой по вопросам управления Восточнолатвийским концертным залом и участия государства в обеспечении доступности профессионального искусства.

«Принимать решения о смене руководства, не дождавшись результатов переговоров, безответственно», — добавил Чударс.

Ранее сообщалось, что после проведённого функционального аудита «Восточнолатвийского концертного зала» Резекненская дума рассматривает возможность преобразовать Латгальское посольство «Gors» в учреждение или выбрать другую форму управления.

Барташевич ранее заявил в СМИ, что в настоящее время рассматриваются два возможных сценария — изменение договора о делегировании с «Восточнолатвийским концертным залом» или преобразование капитального общества в учреждение. Вариант сдачи «Gors» в аренду частному оператору больше не рассматривается.

Однако самоуправление также готово обсуждать с МК возможность передачи «Gors» государству.

По мнению Барташевича, логичным было бы, если бы объект перешёл в собственность государства. «Город Резекне готов выплачивать кредиты», – заявил мэр, не уточнив точную сумму оставшихся выплат, лишь указав, что это может быть от трёх до четырёх миллионов евро.

«Это не наша цель – передать объект государству, но это наше предложение, если они считают, что мы как самоуправление не можем обеспечить должное содержание или правильное управление», – сказал Барташевич.

В свою очередь, правительство решило поручить МК совместно с Министерством умного управления и регионального развития и Министерством экономики провести переговоры с Резекненской думой о решении вопросов управления недвижимостью по адресу ул. Пилс 4 в Резекне, где находится Латгальское посольство «Gors», и о возможном участии государства в обеспечении доступности профессионального искусства.

В информационном сообщении МК, которое концептуально поддержало правительство, указывается на потенциальную угрозу дальнейшему существованию Латгальского посольства «Gors».

Министерство обращает внимание на риск для доступности профессионального искусства в Латгальском регионе и подчёркивает, что в создание Латгальского посольства «Gors» были вложены средства государства, самоуправления и фондов Европейского союза. В сообщении отмечается, что обеспечение доступа к профессиональной культуре в Латгале является долгосрочным вкладом в устойчивость общества.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил мнение, что этот концертный зал является важным центром латышской и латгальской идентичности и должен оставаться в публичном управлении.

Согласно данным «Firmas.lv», оборот «Восточнолатвийского концертного зала» в 2024 году составил 891 763 евро, а убытки – 19 002 евро. Владельцем концертного зала является Резекненская дума.