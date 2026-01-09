Baltijas balss logotype
C момента введения электронной регистрации границу РФ и Беларуси пересекли более 28 тысяч автомобилей 1 595

Политика
Дата публикации: 09.01.2026
LETA
Изображение к статье: C момента введения электронной регистрации границу РФ и Беларуси пересекли более 28 тысяч автомобилей

С 15 октября 2025 года, когда была введена электронная регистрация очередей при пересечении внешней границы Латвии, границу в направлении России и Беларуси пересекли 28 807 автомобилей, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийском государственном центре радио и телевидения (ЛГЦРТ).

Наибольшее количество автомобилей пересекло границу Латвии и Беларуси на пограничном пункте Патерниеки - 13 115 грузовых и легковых автомобилей.

Решение об электронной регистрации очередей было введено осенью прошлого года, чтобы устранить значительные риски для безопасности движения и других видов безопасности, вызванные километровыми очередями грузовых транспортных средств на обочинах автодорог на границе, которые образовывались, когда грузовики днями и неделями ожидали возможности пересечь границу.

Решение "lvrobeza.lv" - это временное решение, пока ЛГЦРТ разрабатывает информационную систему и портал для пользователей.

Поскольку пересечение границы возможно только в зарегистрированное время, больше нет никаких физических или юридических причин для ожидания в очередях на обочине, автомобили больше не концентрируются в приграничной зоне и ожидают времени пересечения границы на специально оборудованных стоянках или в других местах, не въезжая в приграничную зону.

При этом в новой системе наблюдались попытки торговли забронированным временем, с также попытки усложнить работу системы путем одновременной роботизированной отправки большого количества запросов, которые занимали большую часть свободных временных интервалов.

#граница #торговля #Латвия #транспорт #безопасность #технологии #Беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    9-го января

    Обязательно поеду в Белоруссию, в Брест, покажу Брестскую Крепость своим детям, расскажу о том как встретили врага там, не в той манере, как наци учат, а как всё было правдиво, они будут воспитаны правильно!

    15
    3

