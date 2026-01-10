Baltijas balss logotype
Финляндия вслед за Латвией вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 1 242

Политика
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Финляндия вслед за Латвией вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
ФОТО: Youtube

Финляндия вслед за Латвией и Литвой официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

«Решение Финляндии о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин вступает в силу с сегодняшнего дня», — говорится в публикации.

Финские власти уведомили Организацию Объединенных Наций (ООН) о выходе страны из Оттавской конвенции в июле прошлого года. Отмечается, что денонсация соглашения позволит Финляндии вернуть противопехотные мины в арсенал вооруженных сил.

#Литва #Финляндия #ООН #Латвия #политика
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    11-го января

    Вы больны..... И вам уже не помоч.....

    0
    0

Видео