Правоохранительным органам Латвии необходимо изучить материалы по делу осуждённого американского сексуального преступника Джеффри Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек. Об этом в понедельник в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения заявил президент страны Эдгар Ринкевич, пишет ЛЕТА.

По словам президента, латвийским органам следует ознакомиться с обнародованной информацией и оценить, требует ли она какой-либо реакции. При этом он отметил, что часть упомянутых событий и переписок настолько давние, что, возможно, к ним уже применим срок давности.

По имеющейся у Ринкевича информации, на данный момент Латвия не получала от США запросов о правовой помощи в связи с этим делом.

В любом случае, отметил он, недопустимо, чтобы жители Латвии могли оказаться вовлечёнными в злоупотребления.

Как сообщалось ранее, в конце января 2026 года в опубликованных материалах по делу Джеффри Эпштейна Латвия упоминается как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек, передавало Латвийское телевидение.

Имя Латвии в документах встречается более 500 раз, а Риги — более 800. В материалах упоминаются имена нескольких латвийских моделей и модельных агентств, а также содержатся личные переписки Эпштейна с латвийскими девушками. Предположительно, некоторые латвийки могли быть его помощницами.

Латвия впервые упоминается в 2001 году, когда помощница Эпштейна обсуждала приглашение посетить страну якобы от тогдашнего премьер-министра. Анонимный отправитель письма писал, что получил личное приглашение от латвийского премьера приехать в страну и «поздороваться». В письме также спрашивалось, можно ли в Латвии порыбачить. В 2001 году премьером был Андрис Берзиньш.

Берзиньш в интервью ЛТВ отрицал, что приглашал Эпштейна, а также другим СМИ заявил, что рыбалкой, как указано в письме, никогда не занимался.

По данным ЛТВ, большинство упоминаний о Латвии в «файлах Эпштейна» датируются 2007 годом. В документах названы имена латвийских моделей и агентств, что может свидетельствовать о том, что агентства служили одним из каналов связи между Эпштейном и латвийками. Среди записей — копии паспортов латвийских девушек, авиабилеты из Риги и обратно, бронирования в рижских гостиницах (чаще всего — в «Grand Palace Hotel», который упомянут 67 раз), подарки и личные переписки.

Один из ближайших соратников Эпштейна — агент модельных агентств Жан-Люк Брюнель — на протяжении нескольких лет входил в жюри конкурса моделей «Baltic Beauty», организованного агентством «Natalie», в котором участвовали девушки с 14 лет. В 2011 году передача «de facto» сообщала, что проводится расследование по подозрению, что Брюнель мог поставлять Эпштейну несовершеннолетних девушек. Тогдашний руководитель агентства «Natalie» Эрик Мейсанс, имя которого также фигурирует в переписке, отрицал свою осведомлённость.

Как уже сообщалось, в январе Минюст США опубликовал ещё не менее трёх миллионов страниц материалов по делу Эпштейна. Были также обнародованы более 2000 видеозаписей и 180 000 фотографий.

Эпштейн был обвинён в сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних девушек и торговле людьми. Он покончил с собой в федеральном следственном изоляторе Нью-Йорка в августе 2019 года, на следующий день после публикации документов, проливающих свет на размах сети сексуальной эксплуатации, которую он организовал в 2002–2005 годах.

Под давлением республиканцев Дональд Трамп в ноябре прошлого года подписал закон, обязывающий Минюст США в течение 30 дней обнародовать большинство связанных с Эпштейном материалов.

Когда Минюст не успел сделать это к 19 декабря, он сообщил, что поручил сотням юристов просмотреть документы и определить, что необходимо отредактировать, чтобы защитить личности жертв и не навредить текущему расследованию.

Объём проверяемых материалов увеличился до шести миллионов страниц, включая копии.

Накануне Рождества Минюст обнародовал тысячи документов, в том числе фотографии, стенограммы допросов, журналы звонков и другие материалы — многие из них уже были в открытом доступе или отредактированы.