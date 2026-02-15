На словах власти крайне озабочены безопасностью страны. На деле же полицейский патруль давно превратился в исчезающую натуру. В лучшем случае, машина с трафаретами проедет. Ну или без оных – особенно, если надо стоять на обочине и снимать показатели скорости.

К силовикам едет ревизор

Слава Богу, если уважаемым читателям годами не приходится сталкиваться со служителями порядка. Вашему автору взаимодействие с правоохранителями – с заполнением протокола и тому подобным – довелось осуществить последний раз, когда, пробудившись, выглянул в окно и не обнаружил фар на собственной машине. Составлением соответственных документов Госполицией все и завершилось. Было это три года тому назад – а вот никакого движения по данному вопросу нету. Видать, неуловим оказался похититель.

Когда у жены вынули из машины магнитофон, тоже участковый приезжал – а спустя 10 лет по почте пришел увесистый конверт… о прекращении уголовного процесса.

Гатис Литвинс, директор Второго ревизионного департамента Государственного контроля, рассказал в парламенте – что там у нас с полицией, и – «существуют ли эффективные решения, чтобы предотвратить недостаток полицейских?»

«Длительно неизменной тенденцией» для Латвии является сокращение количества стражей порядка. Так, на конец 2019 года в стране числилось 6530 штатных блюстителей закона, из этого числа было заполнено 5238 мест. А осенью 2025 года наличествовало 5531 места в штатном расписании, реально же работало 4204 человека. «Увольняется больше должностных лиц, чем принимается», – констатирует Госконтроль.

Сколько получают в МВД

Хотя ведомству Рихардса Козловскиса («Новое Единство»), честно говоря, грех жаловаться зарплаты. Фонд заработной платы достиг 197 миллионов евро (повышен на 80 миллионов), что привело к росту среднего заработка служителей порядка на 78 процентов.

Судите сами – если в общественном секторе ЛР среднее брутто-вознаграждение составляет 1820 евро, то среди следователей полиции инспектор имеет 2387 евро, старший инспектор 2766 евро, главный инспектор 3212 евро. Оперативный состав, соответственно, по этим же позициям, получает немного побольше – 2767, 3027, 3517 евро. Зарплаты «реагирующих полицейских» – т.е., того самого персонала, который работает, что называется, на земле: младший инспектор – 2374 евро, инспектор – 2728 евро, старший инспектор – 3039 евро, главный инспектор – 3547 евро.

Уже являясь кадетом полиции, будущий страж порядка имеет от государства 1120 евро – что на 51% превышает установленную в Латвии минимальную заработную плату.

Тем не менее в Госконтроле считают, что «зарплаты не полностью справедливы, принимая во внимание нагрузку полицейских». 25% денег относится к переменной части, т.е. оплате сверхурочного труда.

Провинциальный детектив

Самая сложная ситуация с кадрами сложилась в региональных управлениях, обеспечивающих 90% прямых полицейских функций – при этом в них только 63% необходимого числа сотрудников. Столица обеспечена людьми хуже всего, менее чем наполовину от необходимого, и тут нагрузка колоссальная – в Риге на одного следователя в 8,5 раз больше уголовных процессов, чем в провинции.

При этом в Ригу работать идет только 48% получивших специальность полицейского. А 18% стражей порядка – увольняется со службы после первых трех проработанных лет!

Если же сотрудник проработает до служебной пенсии установленное законом время – то будет получать практически полную свою зарплату, 93%. Таких сверхвыгодных условий не имеет ни одна профессиональная группа. Тем не менее уже 25 лет наличие подобного порядка не содействует лояльности персонала.

Вывод Госконтроля: порядок выплат по выслуге лет – «не соответствует общей пенсионной политике, системам других государств ЕС, нагрузка бюджету».

Бумажные копы

Сейчас в МВД трудится 79% полицейских и 21% т.н. вольнонаемных. Между тем, по данным Госконтроля, продолжается выполнение лицами со специальными должностными званиями «нехарактерных задач». К примеру, 700 служивых в погонах ведут административную работу, а 280 полицейских ведут охрану различных объектов (в т.ч. Сейма!).

Предложения ревизоров:

делегировать бюрократические функции работникам в другом правовом статусе;

полицейских использовать на тех должностях, где есть недостаток персонала;

охрану объектов передать частным предприятиям.

Тут, конечно, сразу могут возникнуть вопросы. Какой эффективности можно ожидать, к примеру, от дамы в возрасте 40+, которая двадцать лет при погонах тем и занималась, что перекладывала бумаги и таблицы Excel, а ныне выведена в поле на искоренение преступности? Разумеется, распрощаться с близящейся пенсией по выслуге лет никто добровольно не пожелает, но гореть на работе такие люди не будут.

Ну и что касается привлечения коммерсантов для охраны важных объектов – тут явно возникнут сложности по линии допуска к гостайне и прочим тонкостям несения службы…

А не принять ли иностранца?

В будущем полицейским нужно обеспечить проверки здоровья – не по должности, а по риску. Уровень физической подготовки также сделать «эластичным». Уравновесить продолжительность дисциплинарного наказания, согласовав его со сроком возвращения на службу.

В целом все это выглядит как осознанное занижение критериев для сотрудников МВД со специальными служебными званиями, которые, напомним, получают на 56% больше, чем средние трудящиеся в общественном секторе.

Еще одно парадоксальное предложение сделали для улучшения кадровой проблемы наши ревизоры – требования для полицейских иметь паспорт ЛР. А именно: «надо оценить возможность смягчить для граждан союзных государств».

Тут, конечно, нужно было бы определить – кто подпадает под категорию союзников. Если по ЕС, то рады будем, конечно, братушкам болгарам с их исторически минимальными зарплатами в сравнении с Союзом в целом. Хотя еще со времен османского ига, а также при царизме и социализме, там знают толк в полицейском государстве.

Что же касается возможности распространить службу в полиции Латвии на союзников по НАТО – то так у нас появятся служители порядка из Черногории, Северной Македонии и Албании. Будет интересно – как там у них пройдет аттестация по государственной, нашей, валоде?

Ну и вишенкой на торте стало бы рекрутирование в МВД сотрудников с Незалежной. Таким образом кадровая политика местных силовиков проделала бы полный вираж к ситуации 40-летней давности…

Добровольная народная дружина

Естественно, прежде всего изыскиваются местные ресурсы. В качестве предварительных рекомендаций Госконтроль предложил ввести институт «добровольных помощников полиции». Вот и славные наши дружинники подоспели!

Ну а так как мы все-таки живем в век высоких технологий, то в арсенале силовиков может быть и виртуальное общение с подотчетными лицами, используя камеры с системой идентификации лиц. Это касается, конечно, не подлинных преступников – но добропорядочных жителей, к примеру, коммерсантов.