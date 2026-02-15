Baltijas balss logotype
Сколько получают полицейские Латвии. И почему не хотят служить за эти деньги 12 7410

Политика
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: За средства налогоплательщиков Госполиция обеспечивает порядок на мероприятии «Руки прочь от Венесуэлы».

За средства налогоплательщиков Госполиция обеспечивает порядок на мероприятии «Руки прочь от Венесуэлы».

ФОТО: LETA

На словах власти крайне озабочены безопасностью страны. На деле же полицейский патруль давно превратился в исчезающую натуру. В лучшем случае, машина с трафаретами проедет. Ну или без оных – особенно, если надо стоять на обочине и снимать показатели скорости.

К силовикам едет ревизор

Слава Богу, если уважаемым читателям годами не приходится сталкиваться со служителями порядка. Вашему автору взаимодействие с правоохранителями – с заполнением протокола и тому подобным – довелось осуществить последний раз, когда, пробудившись, выглянул в окно и не обнаружил фар на собственной машине. Составлением соответственных документов Госполицией все и завершилось. Было это три года тому назад – а вот никакого движения по данному вопросу нету. Видать, неуловим оказался похититель.

Когда у жены вынули из машины магнитофон, тоже участковый приезжал – а спустя 10 лет по почте пришел увесистый конверт… о прекращении уголовного процесса.

Гатис Литвинс, директор Второго ревизионного департамента Государственного контроля, рассказал в парламенте – что там у нас с полицией, и – «существуют ли эффективные решения, чтобы предотвратить недостаток полицейских?»

«Длительно неизменной тенденцией» для Латвии является сокращение количества стражей порядка. Так, на конец 2019 года в стране числилось 6530 штатных блюстителей закона, из этого числа было заполнено 5238 мест. А осенью 2025 года наличествовало 5531 места в штатном расписании, реально же работало 4204 человека. «Увольняется больше должностных лиц, чем принимается», – констатирует Госконтроль.

Сколько получают в МВД

Хотя ведомству Рихардса Козловскиса («Новое Единство»), честно говоря, грех жаловаться зарплаты. Фонд заработной платы достиг 197 миллионов евро (повышен на 80 миллионов), что привело к росту среднего заработка служителей порядка на 78 процентов.

Судите сами – если в общественном секторе ЛР среднее брутто-вознаграждение составляет 1820 евро, то среди следователей полиции инспектор имеет 2387 евро, старший инспектор 2766 евро, главный инспектор 3212 евро. Оперативный состав, соответственно, по этим же позициям, получает немного побольше – 2767, 3027, 3517 евро. Зарплаты «реагирующих полицейских» – т.е., того самого персонала, который работает, что называется, на земле: младший инспектор – 2374 евро, инспектор – 2728 евро, старший инспектор – 3039 евро, главный инспектор – 3547 евро.

Уже являясь кадетом полиции, будущий страж порядка имеет от государства 1120 евро – что на 51% превышает установленную в Латвии минимальную заработную плату.

Тем не менее в Госконтроле считают, что «зарплаты не полностью справедливы, принимая во внимание нагрузку полицейских». 25% денег относится к переменной части, т.е. оплате сверхурочного труда.

Провинциальный детектив

Самая сложная ситуация с кадрами сложилась в региональных управлениях, обеспечивающих 90% прямых полицейских функций – при этом в них только 63% необходимого числа сотрудников. Столица обеспечена людьми хуже всего, менее чем наполовину от необходимого, и тут нагрузка колоссальная – в Риге на одного следователя в 8,5 раз больше уголовных процессов, чем в провинции.

При этом в Ригу работать идет только 48% получивших специальность полицейского. А 18% стражей порядка – увольняется со службы после первых трех проработанных лет!

Если же сотрудник проработает до служебной пенсии установленное законом время – то будет получать практически полную свою зарплату, 93%. Таких сверхвыгодных условий не имеет ни одна профессиональная группа. Тем не менее уже 25 лет наличие подобного порядка не содействует лояльности персонала.

Вывод Госконтроля: порядок выплат по выслуге лет – «не соответствует общей пенсионной политике, системам других государств ЕС, нагрузка бюджету».

Бумажные копы

Сейчас в МВД трудится 79% полицейских и 21% т.н. вольнонаемных. Между тем, по данным Госконтроля, продолжается выполнение лицами со специальными должностными званиями «нехарактерных задач». К примеру, 700 служивых в погонах ведут административную работу, а 280 полицейских ведут охрану различных объектов (в т.ч. Сейма!).

Предложения ревизоров:

  • делегировать бюрократические функции работникам в другом правовом статусе;

  • полицейских использовать на тех должностях, где есть недостаток персонала;

  • охрану объектов передать частным предприятиям.

Тут, конечно, сразу могут возникнуть вопросы. Какой эффективности можно ожидать, к примеру, от дамы в возрасте 40+, которая двадцать лет при погонах тем и занималась, что перекладывала бумаги и таблицы Excel, а ныне выведена в поле на искоренение преступности? Разумеется, распрощаться с близящейся пенсией по выслуге лет никто добровольно не пожелает, но гореть на работе такие люди не будут.

Ну и что касается привлечения коммерсантов для охраны важных объектов – тут явно возникнут сложности по линии допуска к гостайне и прочим тонкостям несения службы…

А не принять ли иностранца?

В будущем полицейским нужно обеспечить проверки здоровья – не по должности, а по риску. Уровень физической подготовки также сделать «эластичным». Уравновесить продолжительность дисциплинарного наказания, согласовав его со сроком возвращения на службу.

В целом все это выглядит как осознанное занижение критериев для сотрудников МВД со специальными служебными званиями, которые, напомним, получают на 56% больше, чем средние трудящиеся в общественном секторе.

Еще одно парадоксальное предложение сделали для улучшения кадровой проблемы наши ревизоры – требования для полицейских иметь паспорт ЛР. А именно: «надо оценить возможность смягчить для граждан союзных государств».

Тут, конечно, нужно было бы определить – кто подпадает под категорию союзников. Если по ЕС, то рады будем, конечно, братушкам болгарам с их исторически минимальными зарплатами в сравнении с Союзом в целом. Хотя еще со времен османского ига, а также при царизме и социализме, там знают толк в полицейском государстве.

Что же касается возможности распространить службу в полиции Латвии на союзников по НАТО – то так у нас появятся служители порядка из Черногории, Северной Македонии и Албании. Будет интересно – как там у них пройдет аттестация по государственной, нашей, валоде?

Ну и вишенкой на торте стало бы рекрутирование в МВД сотрудников с Незалежной. Таким образом кадровая политика местных силовиков проделала бы полный вираж к ситуации 40-летней давности…

Добровольная народная дружина

Естественно, прежде всего изыскиваются местные ресурсы. В качестве предварительных рекомендаций Госконтроль предложил ввести институт «добровольных помощников полиции». Вот и славные наши дружинники подоспели!

Ну а так как мы все-таки живем в век высоких технологий, то в арсенале силовиков может быть и виртуальное общение с подотчетными лицами, используя камеры с системой идентификации лиц. Это касается, конечно, не подлинных преступников – но добропорядочных жителей, к примеру, коммерсантов.

#полиция #криминал #зарплата #МВД #безопасность #реформы #кадры #госконтроль
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
(12)
  • A
    Aleks
    15-го февраля

    Американским полицейским задали вопрос -Америка или Израиль на первом месте? И странно,что они,дававшие присягу США,отказались отвечать на этот вопрос. Не странно ли?! Хотелось бы этот вопрос задать высшему руководству полиции Латвии-кто на первом месте? И получить ответ...Очень интересно.

    5
    3
  • Вк
    Виардо кузнецова
    15-го февраля

    Удивилась у сына на 75% не повысилась зарплата,это может у верхушки.Работать некому иногда сутки отработал , утром пришел весь день спит и на следующий снова на работу,Но так долго не выдержишь

    16
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го февраля

    Как им платят, так они и "работают"!

    5
    9
  • bt
    bory tschist
    15-го февраля

    ... так, куда же мне их, ненасытных халявщиц, столько!?

    7
    1
  • A
    Aleks
    15-го февраля

    В Россгвардии России уже служат бойцы армии обороны Израиля Цахал и даже появилась должность Главный военный раввин России. В США вся полиция Айс практически состоит из евреев израильского ЦАХАЛа. А так как в армии обороны Израиля служат 5 тыс.,,русских,, и 4 тыс ,,украинцев,,то и в Латвии это вполне возможно. Никто не будет защищать свою власть более ретиво. Даже не нужен будет латышский 👅

    13
    14
  • bt
    bory tschist
    15-го февраля

    .. что-то многовато y этой кормушки высших чинов! а то, что неохотно идут в эту "контору" - мало кому сегодня хочется задерживать ... своих знакомых, соседей или даже – своих ближних& дальних родственников (благодаря всем перечисленным – можно себе "навéки" жизнь испортить") p.s. времечко нынче такое – ни один мент не может предсказать (а тем более – гарантировать) будущее своё и семьи

    25
    6
  • Пп
    Прожектор перестройки
    15-го февраля

    Зарплата у полицейских, судя по статье, вовсе не маленькая. К тому же следовало бы написать, во сколько лет они уходят на пенсию и какую пенсию они получают... На пенсию они уходят гораздо раньше, чем обычный работник и пенсию получают гораздо выше, обычного рабочего, с учётом надбавок. Ну а учитывая " работу" полиции ( если кто то , когда то сам сталкивался и знает, как в полиции не хотят принимать заявления от пострадавших, занимаются отписками, не хотят вести расследования должным образом, всяческим образом избегают выполнения своих служебных обязанностей...), то вообще не понятно, почему они ноют и вечно недовольные.

    85
    3
  • ПП
    Просто Прохожий
    15-го февраля

    "Если по ЕС, то рады будем, конечно, братушкам болгарам с их исторически минимальными зарплатами в сравнении с Союзом в целом" Спасибо, поржал, Латвия и Болгария в числе стран ЕС с самыми назкими показателями оплаты труда. А написано так, будто мы миллионы получаем после уплаты налогов. ))

    30
    2
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    15-го февраля

    Чем больше зарплата - тем больше симуляции бурной деятельности. Пример депутаты и чиновники. Их количество и зарплаты зашкаливают. КПД=0.

    104
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    15-го февраля

    Не завидуй. Просто люди умеют жить.

    6
    25
  • БТ
    Бесс Толковый
    15-го февраля

    Стало меньше полицейских? Просто стало меньше нарушителей порядка, вот они и уходят из органов от безделья. А ловить только старух с триколором, на кладбищах, на всех не хватает, да и не всем неинтересно это.

    46
    11
  • Д
    Дед
    15-го февраля

    Начать нужно с того, чтобы зряплата вакантных должностей не должна оставаться в фонде заработной платы. Сразу будет полный штат и вакантных должностей не останется, думаю в течении 1-2 месяцев. Для снятие заинтересованности с выписанных протоколов, что , кстати, запрещено законом, принять решение о получении премий, не от полученных штрафов, а от криминогенной обстановки в ответственном участке. Так как, сразу последует не принятие заявлений, то заявления должна принимать другая структура, не заинтересованная в криминогенной обстановке.

    57
    1
