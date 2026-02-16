В записи в X (Twitter) Аболиньш подчеркнул, что Латвии не следует финансировать деятельность радиостанций на русском языке. По его трактовке, государство по сути финансирует такие радиостанции, поскольку все вещающие на русском языке радиостанции используют бесплатно предоставленные частоты, которые являются государственной собственностью и самой ценной частью бизнеса.

Аболиньш сообщает, что прошло более месяца с тех пор, как NEPLP представил в Комиссию Сейма по правам человека и общественным делам предложение постепенно, в течение восьми лет, прекратить деятельность радиостанций на русском языке. Он упрекает председателя комиссии в том, что она не включила этот вопрос в повестку дня.

Он также утверждает, что возглавляемое министром культуры Агнесе Лаце (Прогрессивные) министерство не поддержало этот подход ещё ранее и не проявило заинтересованности в дискуссиях.

Аболиньш призывает остальные фракции Сейма, а также независимых депутатов «подойти к этому вопросу государственно» и поддержать это предложение, прекратив поддерживать за государственные средства радиовещание на русском языке.

«Латвия перешла на финансируемое государством образование только на латышском языке, и нет никаких аргументов, чтобы ценные государственные ресурсы тратились на поддержание информационного пространства на русском языке в коммерческой радиосреде», — излагает своё видение Аболиньш.

Ранее уже сообщалось, что с 1 января аннулировано разрешение на вещание русскоязычного Latvijas Radio 4.