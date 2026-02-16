Baltijas balss logotype
NEPLP призывает закрыть в Латвии частные радиостанции, вещающие на русском языке 13 5151

Политика
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: NEPLP призывает закрыть в Латвии частные радиостанции, вещающие на русском языке
ФОТО: pixabay

Совет по национальным электронным средствам массовой информации (NEPLP) призывает депутатов Сейма принять решение о прекращении деятельности радиостанций, вещающих на русском языке.

В записи в X (Twitter) Аболиньш подчеркнул, что Латвии не следует финансировать деятельность радиостанций на русском языке. По его трактовке, государство по сути финансирует такие радиостанции, поскольку все вещающие на русском языке радиостанции используют бесплатно предоставленные частоты, которые являются государственной собственностью и самой ценной частью бизнеса.

Аболиньш сообщает, что прошло более месяца с тех пор, как NEPLP представил в Комиссию Сейма по правам человека и общественным делам предложение постепенно, в течение восьми лет, прекратить деятельность радиостанций на русском языке. Он упрекает председателя комиссии в том, что она не включила этот вопрос в повестку дня.

Он также утверждает, что возглавляемое министром культуры Агнесе Лаце (Прогрессивные) министерство не поддержало этот подход ещё ранее и не проявило заинтересованности в дискуссиях.

Аболиньш призывает остальные фракции Сейма, а также независимых депутатов «подойти к этому вопросу государственно» и поддержать это предложение, прекратив поддерживать за государственные средства радиовещание на русском языке.

«Латвия перешла на финансируемое государством образование только на латышском языке, и нет никаких аргументов, чтобы ценные государственные ресурсы тратились на поддержание информационного пространства на русском языке в коммерческой радиосреде», — излагает своё видение Аболиньш.

Ранее уже сообщалось, что с 1 января аннулировано разрешение на вещание русскоязычного Latvijas Radio 4.

  • А
    Антимонетарист
    17-го февраля

    Государство это в том числе и я! Именно я плачу налоги. А эти демогоги депутаты получают зарплату из моих налогов. И их нисколько не смущает что они решают за меня куда направлять деньги.

    11
    1
  • SP
    Sergeis Pob
    16-го февраля

    Мне,приснился,шум дождя.

    2
    2
  • i
    italianec
    16-го февраля

    Это же откуда черпается столько маразма?Неужели на скважину наткнулись.

    83
    1
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    16-го февраля

    Незнание закона не освобождает от ответственности - ст. 100 Конституции Латвии. Ст. 100 - Каждый имеет право на свободу слова которое включает себя получение получение, владение и распостранение информации, выражение своих взглядов. Цензура запрещена. Теперь что - Конституцию менять или депутатов?

    82
    1
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    16-го февраля

    Наши ува(не)жаемые чиновники под статью УК хотят? Или им законы - Ст.100 не писана?

    33
    1
  • A
    Aleks
    16-го февраля

    Как то мне все напоминает иудейское правительство УКРАИНЫ,где вовсю борятся с русским языком. Неужели и у NEPLP ноги растут оттуда же ?!🔯 Ну как то другие мысли не приходят на ум.😈👽

    113
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го февраля

    Очередная дурость в попытке оправдать необходимость своего существования. Чиновники - исключительно гордые зверьки: пока не пнёшь - не полетит.

    156
    3
  • YY
    Yu Yu
    16-го февраля

    Есть нюанс. Государственная собственность, ни есть единоличная собственность чиновников. А если Государство есть люди образующие это государство на определенной территории, что то не припомню , чтобы они имели официальные части долей на собственность радиволн. Объявите приватизацию воздуха- радиоволн. Хочется побыть собственником чего- то такого, руками неощутимого ) А то леса поля дома квартиры заводы пароходы - обыденность )Даешь волны! )

    98
    3
  • З
    Злой
    16-го февраля

    А так всё в плюс- меньше работающих в латвии, меньше поступление налогов, беднее страна, лично меня это радует, чем хуже тем лучше!

    94
    2
  • ПП
    Просто Прохожий
    16-го февраля

    «The Economist» приходит к выводу, что все происходит очень просто и логично: «Политики, которые стремятся ограбить общество, имеют стимул заставить замолчать прессу. Чем сильнее они затыкают ей рот, тем легче становится воровать. Одной из самых тревожных тенденций является то, что правительства, которые позиционируют себя как демократические, все чаще используют инструменты, созданные авторитарными режимами. Обычно они не пытаются полностью заставить замолчать тех, кто говорит правду. Скорее, они стремятся создать медийную экосистему, в которой избиратели слышат усиленную хвалебную речь правящей партии и лишь приглушенный шепоток оппозиции. Это скопировал из другой статьи «Как бы демократические правительства используют приёмы авторитарных режимов»: Economist о Латвии

    121
    3
  • З
    Злой
    Просто Прохожий
    16-го февраля

    Тут есть одно но, мало кого интересует то, что даёт в виде подачек это правительство, без всего ихнего можно обойтись и юзать другие источники, не думаю, что кто-то будет плакать от закрытия местных СМИ на русском языке поскольку есть огромная альтернатива, а латвия просто очередной раз не получит деньги вот и всё.

    71
    2
  • З
    Злой
    16-го февраля

    Лр4- это что?

    28
    7
  • З
    Злой
    16-го февраля

    Есть много других возможностей получать информацию на русском языке, смотреть любимые и привычные передачи,честно говоря лично мне пох.ю, я не слушаю местное радио и тем более не смотрю латвийское тв, у меня есть что посмотреть и послушать.

    121
    5
Читать все комментарии

Видео