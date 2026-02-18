Детям в Латвии не обеспечено равное по качеству основное образование, к такому выводу пришёл Государственный контроль по итогам ревизии, пишет ЛЕТА.

Хотя в стране действует единый стандарт основного образования и школы аккредитованы, объём обучения, подходы к оцениванию и обеспечение поддержки в разных школах существенно различаются, что влияет на результаты учащихся и их возможности продолжить обучение на следующей ступени.

По состоянию на 1 октября 2025 года по программам основного образования в Латвии обучались более 183 600 учеников в 583 школах. Расходы самоуправлений на общее образование в последние годы выросли до более чем 900 млн евро, однако это не обеспечило равного качества во всех школах, констатировали ревизоры.

В ходе ревизии установлено, что стандарт основного образования допускает значительные отклонения в количестве учебных часов по предметам и их реализации. В результате количество уроков по математике в разных школах может различаться до 750 часов, что существенно влияет на подготовленность учащихся, в том числе к централизованным экзаменам.

Кроме того, на практике нередко не реализуется даже запланированное число часов, что ещё больше ухудшает подготовку школьников. Например, за три года по математике проведено до 46% меньше занятий, по латышскому языку — до 27% меньше, по английскому языку — до 24% меньше, чем предусмотрено.

По предметам экзаменов 9-го класса количество часов разрешено увеличивать до 40%. В то же время по другим предметам оно часто существенно сокращается, указывают ревизоры. Так, по дизайну и технологиям число часов может быть вдвое меньше, по социальным наукам и истории — на 14%, в отдельных случаях даже на две трети, а по информатике — до 40%. Стандарт также допускает интеграцию учебных предметов в другие дисциплины, и в ходе ревизии выявлены случаи полной интеграции отдельных предметов.

Такая недостаточно контролируемая гибкость создаёт ситуацию, при которой знания и навыки учащихся в значительной степени зависят от решений конкретной школы, отмечают ревизоры. Кроме того, данные об изменениях количества часов и интеграции предметов публично недоступны, поэтому учащиеся и их законные представители при выборе школы обычно не информированы об этих различиях.

Государственный контроль указывает и на проблемы в оценивании учебных достижений. В школах отсутствует единая и эффективная система своевременного выявления сильных и слабых сторон детей. В течение трёх учебных лет для 3-х и 6-х классов не обеспечивались государственные диагностические или мониторинговые работы для объективной оценки успеваемости. Всё больше самоуправлений начали разрабатывать собственные диагностические работы, что ревизоры оценивают положительно, однако это привело к неэффективной ситуации — почти половина самоуправлений израсходовала собственные ресурсы на разработку отдельных решений, хотя изначально предполагался единый инструмент на государственном уровне.

Критике подвергнута и так называемая формативная оценка — оценивание учебных достижений без отметок, применяемое в повседневном учебном процессе. Цель подхода — предоставление информации об усвоенных знаниях и дальнейших учебных задачах. Однако в школах этот подход реализуется непоследовательно по всем предметам, установили ревизоры. Нередко формативное оценивание проводится лишь незадолго до контрольной работы, что лишает возможности своевременно помочь ученику улучшить знания.

Как особо проблемную Государственный контроль выделяет доступность вспомогательного персонала. По расчётам ревизоров, на одного ученика в среднем приходится лишь 14–18 минут поддержки психолога в неделю, а логопеда — около 11 минут в неделю. Также нет уверенности, что новая модель финансирования «Программа в школе» основана на реальных потребностях учащихся в поддержке и что государственная целевая дотация обеспечивает достаточное число специалистов.

Критически оценена и система аккредитации школ. Независимо от оценки школы аккредитуются на шесть лет, что не защищает детей от длительного обучения в школах с существенными недостатками, поясняют ревизоры.

Государственный контроль указывает, что планирование развития образования в Латвии носит фрагментарный характер, а созданные при поддержке фондов Европейского союза инструменты мониторинга качества образования на практике всё ещё не используются в полной мере.

Государственный контроль представил Министерству образования и науки десять рекомендаций, реализация которых до 2031 года предусматривает улучшение контроля за объёмом обучения, обеспечение вспомогательного персонала, внедрение диагностических работ и совершенствование системы аккредитации школ.

Также отмечается, что планирование развития образования в Латвии осуществляется на разных уровнях и между государством, самоуправлениями и школами отсутствует достаточная взаимосвязь. В документах планирования не всегда установлены чёткие и измеримые показатели результатов, а цели и приоритеты на разных уровнях могут различаться.

С 1 сентября 2024 года на самоуправления возложена обязанность разрабатывать стратегии развития образовательной экосистемы. В ходе ревизии установлено, что методическая поддержка и цифровые инструменты для подготовки этих стратегий предоставлены в недостаточном объёме, поэтому ряд самоуправлений привлекли внешних поставщиков услуг, израсходовав почти полмиллиона евро. Большую часть этих заказов получил один коммерсант, указывают ревизоры.