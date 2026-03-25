В настоящее время в собственности государства приобретено 195 000 тонн нефтепродуктов, что составляет около 53% от минимально необходимого объема государственных стратегических резервов, следует из ответа Министерства экономики комиссии Сейма по запросам, пишет ЛЕТА.

В министерстве указали, что график приобретения государственных резервов нефтепродуктов закреплен в Законе об энергетике — ежегодно с 2024 по 2028 год государство должно приобретать не менее 15% от общего необходимого объема резервов, чтобы к 31 декабря 2028 года все 100% резервов находились в собственности государства. В период с 2024 по 2028 год на тот объем, который не приобретен в собственность, закупаются услуги по формированию резервов, то есть так называемые опционные договоры.

В министерстве пояснили, что размер платы за услугу напрямую определяется общими затратами на создание и содержание резервов, в которых значительную долю по-прежнему составляют опционные договоры.

Как отмечает Минэкономики, стоимость таких договоров по результатам закупки 2024 года достигала примерно 79 евро за тонну в месяц (948 евро за тонну в год). В свою очередь, компания «Possessor» в 2024 и 2025 годах за приобретение физических резервов дизельного топлива зимнего класса в государственную собственность платила около 620–700 евро за тонну в год.

При более быстром приобретении необходимых резервов в собственность государства в последующие годы общие затраты на их формирование и содержание будут ниже, поскольку потребуется меньше опционных договоров, и, соответственно, можно будет быстрее снижать ставку платы за услугу, пояснили в министерстве.

В Минэкономики указали, что в переходный период с 2024 по 2028 год основную часть расходов составляют затраты на закупку нефтепродуктов и опционные договоры, которые, в свою очередь, зависят от рыночных цен на нефтепродукты. Таким образом, динамика ставки платы за услугу в основном будет зависеть от уровня цен на нефтепродукты в будущем, вознаграждения, требуемого коммерсантами за опционные договоры, а также затрат на хранение.

Как сообщалось, во вторник правительство поддержало подготовленный Министерством финансов фискально нейтральный законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% с целью смягчить влияние роста цен на топливо на экономику и жителей.

По расчетам Минфина, это может снизить цену топлива примерно на 8,6 цента за литр, включая налог на добавленную стоимость.

Согласно предложению Минфина, ставка акциза на дизельное топливо будет снижена с 467 до 396 евро за 1000 литров.

Также правительство поддержало снижение акцизного налога на маркированное дизельное топливо для сельского хозяйства — с 70 до 21 евро за 1000 литров.

По расчетам Минфина, это может снизить цену маркированного дизельного топлива примерно на 5,9 цента за литр, включая НДС.

Планируется, что в обоих случаях — как для обычного дизельного топлива, так и для маркированного, используемого в сельском хозяйстве, — сниженная ставка акциза будет действовать с 1 апреля по 30 июня 2026 года.