США показали свою любимую страну Балтии – её вооружают без задержек 7 5735

Дата публикации: 17.04.2026
Изображение к статье: США показали свою любимую страну Балтии – её вооружают без задержек
ФОТО: LETA

Из трех стран Балтии только одна не столкнулась с отсрочкой поставок американского оружия. И это – Латвия.

Латвия на данный момент не получила официальной информации о возможных задержках поставок вооружения из США, заявила сегодня в Таллине на премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Она отметила, что Латвия следит за информацией в публичном пространстве, однако на данный момент нет сведений о том, что США могут не выполнить или существенно задержать поставки вооружения в Латвию.

Эстония и Литва отправлены в зал ожидания

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что США уведомили его страну о возможных проблемах с поставками оружия на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

По словам Михала, Эстония находится в "тесном контакте" с США и ведет переговоры о путях решения этого вопроса. "Мы понимаем аргументы и обстоятельства", – заранее извинил американцев глава эстонской исполнительной власти.

Та же беда и в Литве. Как сегодня заявили в оборонном ведомстве Литвы, представители Пентагона проинформировали страну о возможных задержках поставок боеприпасов, которые Литва закупила у США.

"Мы постоянно поддерживаем контакт с Пентагоном по поставкам военного оборудования и боеприпасов, приобретенных в США, и руководствуемся официальной информацией, предоставленной нашими союзниками", – добавили в Минобороны Литвы.

Что получит Латвия

Латвия активно закупает у США вооружение, фокусируясь на системах большой дальности и противокорабельных ракетах. Основные закупки включают:

Реактивные системы залпового огня HIMARS (M142): в конце 2023 года Латвия подписала контракт на приобретение шести систем HIMARS, а также сопутствующего оборудования и боеприпасов, включая дальнобойные ракеты ATACMS (дальность до 300 км).

Противокорабельные ракеты Naval Strike Missile (NSM): Латвия закупает американские противокорабельные ракеты NSM (производства Kongsberg Defence & Aerospace, но в рамках контрактов с США) для береговой обороны.

Противотанковые системы: Закупаются переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Системы ПВО: Зенитные ракетные системы малой дальности.

#США #Эстония #Литва #вооружение #Латвия #пентагон #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
