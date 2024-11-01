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Гол и две голевые передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль» 1

Спорт
Дата публикации: 01.11.2024
BB.LV

«Вашингтон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

«Кэпиталз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь в этом сезоне на его счету 10 (5+5) очков.

39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, достиг отметки в 858 голов и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 36 шайб.

«Вашингтон» набрал 14 очков и идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 11-й строчке — 9 очков.

#хоккей
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Комментарии (1)

  • MiU
    Made in USSR
    1-го ноября

    Александр! Мы верим! И ждём! Спасибо, Ови! Спасибо, старина!

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