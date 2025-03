Your browser does not support the video tag.

«Вашингтон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Кэпиталз» одержали вторую победу подряд. Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь в этом сезоне на его счету 10 (5+5) очков. 39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, достиг отметки в 858 голов и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 36 шайб. «Вашингтон» набрал 14 очков и идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 11-й строчке — 9 очков.

Поделиться статьей