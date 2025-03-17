Макрон выступил с требованиями к России после разговора с Зеленским

В мире
Дата публикации: 17.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Макрон выступил с требованиями к России после разговора с Зеленским
ФОТО: Global Look Press

Россия обязана согласиться на прекращение огня на Украине, заявил в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава государства рассказал, что поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским по этому поводу. «Президент Зеленский имел смелость принять американское предложение о 30-дневном прекращении огня. Теперь Россия должна доказать, что она действительно хочет мира», — говорится в публикации.

Политик потребовал от РФ, чтобы «злоупотребления и саботаж прекратились», а «оружие замолчало».

Ранее Макрон заявил, что Европа может разместить военный контингент на Украине без согласия России. Он подчеркнул, что если Украина попросит союзников направить миротворцев на территорию страны, то мнение российской стороны учитываться не будет.

Французский лидер добавил, что западные страны, которые захотят отправить свои войска на Украину, могут разместить их в Киеве, Одессе и Львове. По его словам, речь идет о размещении «нескольких тысяч человек» в ключевых украинских городах.

