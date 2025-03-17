Россия обязана согласиться на прекращение огня на Украине, заявил в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава государства рассказал, что поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским по этому поводу. «Президент Зеленский имел смелость принять американское предложение о 30-дневном прекращении огня. Теперь Россия должна доказать, что она действительно хочет мира», — говорится в публикации.

Политик потребовал от РФ, чтобы «злоупотребления и саботаж прекратились», а «оружие замолчало».

Ранее Макрон заявил, что Европа может разместить военный контингент на Украине без согласия России. Он подчеркнул, что если Украина попросит союзников направить миротворцев на территорию страны, то мнение российской стороны учитываться не будет.

Французский лидер добавил, что западные страны, которые захотят отправить свои войска на Украину, могут разместить их в Киеве, Одессе и Львове. По его словам, речь идет о размещении «нескольких тысяч человек» в ключевых украинских городах.