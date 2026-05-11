Ожидалось, что Дональд Трамп посетит Китай в начале этого года, но поездку отложили из-за войны в Иране. Это первый визит президента США в КНР с 2017 года.

Президент США в среду приедет в КНР с трёхдневным государственным визитом, подтвердили в Пекине в понедельник.

"По приглашению председателя Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая", - говорится в заявлении китайского МИДа.

Планируется, что Трамп обсудит с Си Цзиньпином вопросы торговли и конфликт с Ираном. Ожидается, что он призовёт Пекин использовать своё влияние, чтобы заставить Иран пойти на сделку с Вашигнтоном.

"Отношения с Китаем, и мои личные отношения с президентом Си, очень хорошие, мы оба понимаем, как важно сохранить их такими", - написал Трамп в своей соцсети в начале этого года.

Тем не менее между КНР и США остаются в разногласиях по ряду ключевых вопросов, включая торговые тарифы, отмечают аналитики. Китай - один из ключевых покупателей иранской нефти, сложившаяся после амрикано-израильского конфликта с Тегераном ситуация не может не вызывать трений. Как Тайвань, на который Китай претендует как на часть своей территории.

"Символическое значение этого визита огромно ", - сказала журналистам по телефону главный заместитель пресс-секретаря США Анна Келли.- Но президент Трамп никогда не путешествует только ради символов. Американский народ может ожидать от президента новых выгодных сделок от имени нашей страны".

Ожидалось, что Трамп посетит Китай в конце марта или начале апреля, но его поездка была отложена из-за войны в Иране.

Этот визит станет первым для действующего президента США почти за десять лет, с тех пор как Трамп посетил Китай во время своего первого срока в ноябре 2017 года.

Поездка Трампа будет включать приветственную церемонию, встречу один на один с Си Цзиньпином, а затем экскурсию в Храм Неба в Пекине. Вечером в четверг Трамп посетит государственный банкет, в пятницу перед отъездом состоится рабочий обед с председателем КНР, подтвердили в Белом доме.