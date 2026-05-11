Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ночь тревоги и слухов: как Резекне реагировал на падение дронов 0 343

Наша Латвия
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Смартфон и карта региона Латгале.

Иллюстративное фото. Коллаж BB / LETA.

ФОТО: BB.LV/AI

После падения дронов в Резекне город столкнулся не только с вопросами безопасности, но и с настоящим информационным кризисом. Пока официальные службы молчали, жители пытались понять происходящее через соцсети — и за несколько часов местный форум превратился в центр тревоги, слухов и взаимного обмена информацией, пишет ЛЕТА.

Ночь на 7 мая в Резекне стала для многих жителей одной из самых тревожных за последние годы.

Около трех часов утра город разбудили взрывы, шум самолетов и вспышки в небе.

Но вместе с инцидентом с дронами начался и другой кризис — информационный.

Пока официальные структуры еще не дали объяснений, жители массово начали искать ответы в социальных сетях.

Главной площадкой обсуждения стал Facebook-форум «Rēzeknes forums», где люди в режиме реального времени пытались понять, что происходит.

Первые сообщения появились примерно в 3:35 утра.

Сначала жители просто уточняли, кто что слышал и где именно это произошло.

Однако уже через полчаса под публикациями было около 56 комментариев.

Через час их количество превысило 170, а спустя два часа — уже 400.

По мере распространения информации тревога росла.

Появились вопросы о возможной военной угрозе, действиях Национальных вооруженных сил, работе системы оповещения и безопасности школ.

Некоторые жители начали обсуждать происхождение беспилотников и искать виновных, а позже появились и неподтвержденные версии об украинских дронах.

Фактически именно соцсети в первые часы стали для многих главным источником информации.

Для приграничного города это оказалось особенно чувствительным моментом.

Война России против Украины до сих пор воспринималась многими как что-то происходящее рядом, но все же за пределами Латвии.

После ночных событий ощущение угрозы стало гораздо более реальным.

Позже Государственная полиция подтвердила, что два дрона действительно попали в нефтехранилище в Резекне.

Ситуация также показала, насколько быстро в кризисной ситуации формируется альтернативный информационный поток — еще до появления официальных заявлений.

«Rēzeknes forums» — одна из крупнейших местных групп в Facebook, в которой состоят около 27 тысяч участников — примерно столько же людей проживает в самом Резекне.

Для многих жителей именно эта группа в ту ночь стала главным способом понять, что происходит вокруг.

История в Резекне вновь показала, что в современных кризисах информационная реакция общества развивается практически одновременно с самими событиями — а иногда даже быстрее официальной коммуникации.

Читайте нас также:
#Резекне #кризис #безопасность #социальные сети #слухи #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Армия.
Изображение к статье: Хантавирус не дремлет.
Изображение к статье: Цветущее дерево
Изображение к статье: Байба Браже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Картофельные драники без яиц и муки: быстрый и вкусный рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Содержание неинтересного медиаресурса выкачивает из бюджета сотни миллионов евро. Эксклюзив!
Бизнес
1
Изображение к статье: Жизнь уже не будет прежней: эти знаки зодиака стоят на пороге судьбоносных перемен
Люблю!
1
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео