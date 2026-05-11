Запасы ракет США существенно сократились - сенатор 0 136

Дата публикации: 11.05.2026
Изображение к статье: Пентагон, ракеты и карта Ближнего Востока
ФОТО: BB.LV/AI

В США все громче звучат предупреждения о последствиях войны с Ираном для американской армии. Сенатор Марк Келли заявил, что запасы ключевых ракет сокращаются настолько быстро, что их восстановление может занять годы.

Член комитета Сената США по вооруженным силам Марк Келли предупредил, что война с Ираном серьезно ударила по запасам американских ракет и боеприпасов.

По словам сенатора, масштабы расходования вооружений оказались неожиданно большими.

«Шокирует, насколько сильно мы израсходовали эти запасы», — заявил Келли в интервью CBS.

Речь идет о ключевых видах вооружений, включая ракеты Tomahawk, ATACMS и боеприпасы для систем ПВО Patriot.

Сенатор, представляющий Демократическую партию, обвинил президента США Дональда Трампа в том, что страна была втянута в конфликт «без стратегической цели, без плана и без временных рамок».

По словам Келли, Пентагон уже предупредил законодателей, что на восстановление запасов могут уйти годы.

Это особенно важно на фоне продолжающейся напряженности сразу в нескольких регионах мира.

Фактически в Вашингтоне все чаще обсуждают не только стоимость войны, но и вопрос готовности США к возможным новым кризисам.

Келли предупредил, что в случае затяжного конфликта Америка может оказаться в ситуации, когда ей будет сложнее обеспечивать собственную оборону.

Война с Ираном уже стала одним из крупнейших военных расходов последних лет.

Согласно данным Пентагона, к концу апреля операция обошлась США примерно в 25 миллиардов долларов.

Большая часть этих средств была потрачена именно на боеприпасы и ракетные удары.

Одновременно администрация Трампа добивается резкого увеличения оборонного бюджета.

В проекте бюджета на 2027 финансовый год на оборону предлагается выделить почти 1,5 триллиона долларов — это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее.

На фоне войны и роста мирового напряжения тема военных запасов в США постепенно становится уже не техническим, а политическим вопросом.

