Правящая Лейбористская партия Великобритании потеряла 1 496 депутатских мандатов по итогам местных выборов, что стало одним из самых крупных поражений партии за последние годы. Об этом сообщил телеканал BBC со ссылкой на окончательные результаты голосования.

Вторыми по масштабам потерь оказались консерваторы: партия лишилась 563 мандатов.

Главным победителем выборов стала правая партия Reform UK, возглавляемая Найджелом Фараджем. Она получила 1 451 место в местных органах власти, забрав значительную часть мандатов, потерянных лейбористами и консерваторами.

На фоне результатов внутри Лейбористской партии начались разговоры о возможной отставке премьер-министра Кира Стармера. Его критики возлагают ответственность за поражение на руководство правительства и неспособность удержать поддержку избирателей.

По данным британских СМИ, для запуска процедуры переизбрания лидера партии необходимо собрать подписи 81 депутата-лейбориста. Сторонники смены руководства уже располагают примерно половиной необходимого количества подписей, а вопрос о будущем Стармера может быть поднят уже в ближайшее время.

Сам премьер-министр, несмотря на давление внутри партии, заявил, что не намерен уходить в отставку.