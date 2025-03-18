Стармер: 20 марта начнется военное планирование отправки войск НАТО в Украину

Дата публикации: 18.03.2025
Изображение к статье: Стармер может выступать как "злой следователь" Трампа.

"Мы подчеркнули необходимость жестких мер мониторинга".

Страны «Коалиции доброй воли» провели телефонные переговоры после, которых премьер-министр Кир Стармер озвучил тезисы:

"В ходе совещания 20 марта мы приступим к фазе военного планирования развертывания контингента на территории Украины

Мы подчеркнули нашу непоколебимую приверженность стоять плечом к плечу с Украиной, как сейчас, так и в будущем.

Мы приветствовали усилия президента Трампа, президента Зеленского и их переговорных команд по достижению прорыва в достижении мирного соглашения, а также приверженность президента Зеленского предложению США о немедленном и безусловном 30-дневном прекращении огня при условии согласия России.

Мы согласились, что теперь мяч на стороне России, и президент Путин должен доказать, что он серьезно настроен на мир и подписать соглашение о прекращении огня на равных условиях.

Колебания и промедление Кремля в отношении предложения президента Трампа о прекращении огня и продолжающиеся варварские атаки России на Украину полностью противоречат заявленному стремлению президента Путина к миру.

Мы решили, что высокопоставленные военачальники снова соберутся в Великобритании на этой неделе, чтобы разработать практические планы того, как наши военные могут обеспечить будущую безопасность Украины.

Мы укрепим собственную оборону и вооруженные силы Украины и будем готовы к развертыванию в составе «коалиции доброй воли» в случае мирного соглашения, чтобы помочь обеспечить безопасность Украины на суше, на море и в небе.

В случае прекращения огня мы подчеркнули необходимость жестких мер мониторинга, чтобы гарантировать, что любые нарушения соглашения будут выявлены и объявлены.

Если президент Путин откажется согласиться на немедленное и безоговорочное прекращение огня, нам необходимо будет активизировать наши усилия по укреплению Украины, ослабить военную машину России и усилить давление на президента Путина, чтобы убедить его сесть за стол переговоров.

Что касается ядерного оружия, очевидно, что наша позиция заключается в том, что мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить любое увеличение доступности ядерного оружия. Великобритания и Франция — две страны в Европе, обладающие ядерным оружием, мы вели обсуждения способов расширения «ядерного зонтика», чтобы защитить союзников на континенте после угроз Америки прекратить помощь в области безопасности".

