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Футбольное безумие в Риге: болельщики беснуются, пиротехника летит в Милду, полиция не в состоянии что-то сделать 9

Спорт
Дата публикации: 23.01.2025
BB.LV

Пиротехника, используемая болельщиками амстердамского футбольного клуба «Аякс», попадает в Памятник Свободы, сообщает служба новостей ЛТВ.

В преддверии игры с латвийской РФШ сегодня вечером у подножия Памятника Свободы собралась значительная толпа болельщиков голландского клуба, а полиция не в состоянии предотвратить происходящие там беспорядки.

Латвийское телевидение сообщило, что журналист ЛТВ Давид Фрейденфелдс пострадал в результате нападения фанатов голландского клуба. По словам журналиста, он подошел к болельщикам голландского клуба, а у него отобрали телефон и отпинали ногами. Затем нападавшие отпустили его. К счастью, серьезным травм журналист не получил.

По словам Фрейденфелдса, около памятника Свободы и в других местах в центре города можно увидеть немало полицейских, однако стражи порядка не в состоянии предотвратить продолжающиеся беспорядки. Многие хулиганы носят маски, чтобы их не узнали.

Люди возмущены происходящим. Некоторые даже увидели в этом нечто куда более серьезное, чем футбольные развлечения.

«Насколько я понимаю, у нас вообще нет футбольных фанатов, если они позволяют что-то подобное в нашей стране. И полиции, наверное, нет. Они разрешают людям стрелять петардами в символ страны - Памятник Свободы. И это всего лишь небольшая кучка людей. Ну, совершенно очевидно, что они проверяют существующую систему», — пишет возмущенный очевидец.

«Я лишь немного напомню, что это не Милда, это Свобода», - пишет другой пользователь.

По данным полиции, толпа болельщиков, двигавшаяся от Памятника Свободы к стадиону, состояла примерно из 400–600 человек, остальные же болельщики прибыли на стадион мирно и небольшими группами, не привлекая особого внимания.

В полиции заявили, что фанаты много шумели, но никаких существенных инцидентов не произошло.

«Что касается ситуации у памятника Свободы, включая журналиста, то мы однозначно не оставим ее без внимания, она будет оценена и проверена», — обещают в полиции.

Напомним, сегодня в матче седьмого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА латвийский футбольный клуб РФШ примет знаменитый и титулованный амстердамский «Аякс».

Соперники латвийского клуба сегодня вышли на улицы Риги, где также встретились с болельщиками и раздали автографы.

#футбол #происшествия
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2

Комментарии (9)

  • М
    Михаил
    24-го января

    абсолютно нормальное поведение: это же Аякс, фанаты есть фанаты. А вы хотели, чтобы фанаты строем ходили с унылыми рожами? Они же приехали болеть за свой любимый клуб, а не на статую Милды пялиться и слушать лекции про тяжелую историю латвии.

    22
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го января

    Набутылить профилактически организаторов за такое позднее время игры. Ведь понятно же ежу даже в глухом лесу под смардой, что эти чувачки не фиалки будут дарить от счастья, поя национальные песни. А рыла бить и на ушах стоять. Могли бы организовать игру засветло, чтоб небыло позывов и куражу в темноте пошустрить. Идиоты. Кретины. Врочем пофиг. Д@лбо@бы должны страдать.

    25
    9
  • JL
    Janina LV
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го января

    Расписание матчей и время назначают в УЕФА. Тут не спрашивают, а только указывают и присылают предписание. Желание Латвии абсолютно никого не интересует.

    15
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го января

    Janina LV-так я и говорю организаторов (где бы они не были). Разумные ведь люди не выгуливают агрессивных собак без поводка или намордника.

    4
    3
  • JB
    Janis Berzin
    23-го января

    Смелые полиции только 9 мая, когда их огромная толпа, не пускающая людей к памятнику Освободителей. Тогда они храбро хватают и тащат толпой женщин и старух за неправильные фотографии и красный шарф. Псы режима защищают не население, а правящий класс.

    87
    2
  • AJ
    ALEKSANDRS JEROSCENKO
    23-го января

    А они бетонных ежей разбросаны вдоль границы!!! Наивные!!! С кучкой фанатов не могут справиться!!!

    55
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    23-го января

    Иногда, под Рождество, я мечтаю что когда-нибудь в ЛР будет полиция, я слышал что во многих странах есть такая организация. Она довольно полезная, как говорят, при должной ответсвенности.

    43
    4
  • JL
    Janina LV
    23-го января

    А случайно сквернословили и не мочились на парапет? И это только толпа болельщиков из Нидерландов, а это граждане ЕС. Можно только погрозить пальчиком и наблюдать, как они развлекаются. Что будет если армия восточного агрессора у забора на границе появиться?

    52
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го января

    И где же "прославленная" Rigas municipala policija?! Или они в состоянии только с пожилыми и беззащитными людьми "бороться"?! Похоже что так.

    89
    1
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