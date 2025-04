Your browser does not support the video tag.

Пиротехника, используемая болельщиками амстердамского футбольного клуба «Аякс», попадает в Памятник Свободы, сообщает служба новостей ЛТВ. В преддверии игры с латвийской РФШ сегодня вечером у подножия Памятника Свободы собралась значительная толпа болельщиков голландского клуба, а полиция не в состоянии предотвратить происходящие там беспорядки. Amsterdamas "Ajax" futbola kluba fanu izmantotā pirotehnika skar arī Brīvības pieminekli. Gatavojoties spēlei pret Latvijas RFS, ievērojams pūlis Nīderlandes kluba fanu šovakar sapulcējušies Brīvības pieminekļa pakājē, tur notiekošās nekārtības policijai neizdodas novērst. pic.twitter.com/XqeIR2rB6A — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) January 23, 2025 Латвийское телевидение сообщило, что журналист ЛТВ Давид Фрейденфелдс пострадал в результате нападения фанатов голландского клуба. По словам журналиста, он подошел к болельщикам голландского клуба, а у него отобрали телефон и отпинали ногами. Затем нападавшие отпустили его. К счастью, серьезным травм журналист не получил. По словам Фрейденфелдса, около памятника Свободы и в других местах в центре города можно увидеть немало полицейских, однако стражи порядка не в состоянии предотвратить продолжающиеся беспорядки. Многие хулиганы носят маски, чтобы их не узнали. Ajax fans in Riga out in full force. #RFSAJA pic.twitter.com/SjE9cc8zqa — MM Footy News (@mm_footynews) January 23, 2025 Люди возмущены происходящим. Некоторые даже увидели в этом нечто куда более серьезное, чем футбольные развлечения. «Насколько я понимаю, у нас вообще нет футбольных фанатов, если они позволяют что-то подобное в нашей стране. И полиции, наверное, нет. Они разрешают людям стрелять петардами в символ страны - Памятник Свободы. И это всего лишь небольшая кучка людей. Ну, совершенно очевидно, что они проверяют существующую систему», — пишет возмущенный очевидец. «Я лишь немного напомню, что это не Милда, это Свобода», - пишет другой пользователь. Es tikai nedaudz atgādināšu, ka tā nav Milda, tā ir Brīvība! — Sarmīte Kolāte (@Sarmite_Kolate) January 23, 2025 По данным полиции, толпа болельщиков, двигавшаяся от Памятника Свободы к стадиону, состояла примерно из 400–600 человек, остальные же болельщики прибыли на стадион мирно и небольшими группами, не привлекая особого внимания. В полиции заявили, что фанаты много шумели, но никаких существенных инцидентов не произошло. «Что касается ситуации у памятника Свободы, включая журналиста, то мы однозначно не оставим ее без внимания, она будет оценена и проверена», — обещают в полиции. Напомним, сегодня в матче седьмого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА латвийский футбольный клуб РФШ примет знаменитый и титулованный амстердамский «Аякс». Соперники латвийского клуба сегодня вышли на улицы Риги, где также встретились с болельщиками и раздали автографы. Nīderlandes futbola kluba Amsterdamas "Ajax" līdzjutēji dodas uz Daugavas stadionu. https://t.co/hddbu0B0Zd pic.twitter.com/wzHvrB8Vzq — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) January 23, 2025

