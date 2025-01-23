В Риге RFS играет с «Аяксом»: полиция присмотрит за голландскими болельщиками, будут дополнительные троллейбусы

Латвийский футбольный клуб RFS сегодня на своем поле примет амстердамский «Аякс» в матче седьмого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, пишет ЛЕТА.

Матч на стадионе «Даугава» в Риге начнется в 22:00.

Полиция уделит особое внимание предстоящему матчу

Государственная полиция в четверг будет контролировать предстоящий матч Лиги Европы УЕФА между латвийским клубом RFS и амстердамским «Аяксом» в соответствии с особым планом обеспечения общественной безопасности, сообщает агентство LETA со ссылкой на полицию.

Полиция обеспечит порядок у стадиона «Даугава» и в городе, включая места сбора болельщиков. Для поддержания общественного порядка будут задействованы соответствующие ресурсы, заверяют правоохранители.

На матч прибудут более 2250 болельщиков амстердамского «Аякса», о чём ранее сообщило RFS в Twitter. Болельщики «Аякса» известны своей активностью и довольно агрессивным поведением.

После матча будут организованы дополнительные троллейбусы

После сегодняшнего матча Лиги Европы УЕФА между RFS и амстердамским «Аяксом» будут организованы дополнительные троллейбусы, сообщили агентству LETA в компании «Rīgas satiksme».

Транспортные средства, в зависимости от пассажиропотока, доставят зрителей от стадиона «Даугава» до центра города на улице Меркеля.

Троллейбусы в направлении центра города будут следовать по маршруту 22-го троллейбуса.

Подробности сегодняшней игры

В составе команды, по сравнению с предыдущей игрой в Лиге Европы в середине декабря, отсутствуют защитник сборной Латвии Даниэль Балодис и полузащитник из Грузии Лука Силагадзе. Нападающий Дарко Лемаич и защитник Петр Мареш также еще не полностью готовы играть.

В предыдущих турах латвийские чемпионы на выезде проиграли бухарестскому FCSB со счетом 1:4, дома сыграли вничью 2:2 со стамбульским «Галатасараем», на выезде уступили 0:1 немецкому «Айнтрахту» из Франкфурта, дома сыграли 1:1 с бельгийским «Андерлехтом», проиграли 0:2 греческому ПАОК из Салоников и на выезде в Белграде уступили израильскому «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 1:2.

Четырехкратный победитель Лиги чемпионов и ее предшественника Кубка европейских чемпионов «Аякс» в групповой стадии дома разгромил стамбульский «Бешикташ» 4:0, сыграл 1:1 на выезде с пражской «Славией», победил 3:0 азербайджанский «Карабах», дома уничтожил израильский «Маккаби» 5:0, уступил 0:2 испанскому «Реал Сосьедад» в Сан-Себастьяне и проиграл 1:3 римскому «Лацио» на своем поле.

В турнирной таблице RFS с двумя очками в шести матчах занимает 34-е место, в то время как «Аякс» с 10 очками находится на 11-й позиции среди 36 клубов.

RFS начала еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, в первом квалификационном раунде с общим счетом 7:0 обыграв чемпиона Северной Ирландии «Ларн», но во втором раунде уступив 1:7 норвежскому «Буде/Глимт». Затем команда оказалась в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, где с общим счетом 9:0 разгромила андоррский клуб «Санта-Колома».

В борьбе за место в групповом этапе Лиги Европы рижане сыграли 3:3 с кипрским АПОЭЛ и победили в серии пенальти со счетом 4:2.

«Аякс» начал свой сезон в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги Европы, где с общим счетом 4:1 обыграл сербский клуб «Войводина» из Нови-Сада. В третьем раунде после ничьи 1:1 с афинским «Панатинаикосом» команда выиграла серию пенальти со счетом 13:12, а в плей-офф разгромила польский клуб «Ягеллония» из Белостока с общим счетом 7:1.

Последний матч группового этапа RFS проведет 30 января в Гамбурге против киевского «Динамо» из Украины.

RFS стала второй латвийской командой после «Вентспилса», которой удалось попасть в групповой этап Лиги Европы УЕФА. Курземский клуб, который больше не существует, добился этого в сезоне 2009/2010. Два года назад RFS участвовала в групповом этапе Лиги конференций УЕФА, который является третьим по значимости турниром для клубов Европы.

36 команд группового этапа играют с восемью различными соперниками, встречаясь с двумя командами из каждой из четырех корзин. Восемь лучших команд группового этапа напрямую выходят в 1/8 финала, а занявшие 9–24-е места разыграют путевки в первом раунде плей-офф. Остальные команды завершают участие в еврокубковом сезоне. Такой формат в Лиге Европы УЕФА используется впервые, заменяя традиционную групповую стадию.

Финал Лиги Европы УЕФА состоится 21 мая в испанском городе Бильбао.