Густые лобковые волосы назвали трендом 2025 года

Американский блогер под ником Sujindah призвала отращивать волосы в зоне бикини. Об этом она заявила в TikTok-блоге.

Блогер оценила отзыв на маркетплейсе Etsy, где покупательница показала фото с торчащими из-под трусов волосами, а также винтажную рекламу купальника с моделью, у которой в зоне бикини «густой куст».

«Боже, это так красиво. И это так, как должно быть», — написала она.

Ролик собрал более 13,4 миллиона просмотров. В комментариях пользователи соцсетей согласились с ее позицией, отметив, что не имеют ничего против растительности.

«В зоне бикини, на животе, на руках — все волосы прекрасны», «В прошлом году я отказалась от бритья, и парням все равно. Некоторым даже нравится», «Семь лет не брею там волосы. Это так освобождает», «Я живу на Гавайях и часто хожу в подобном виде в бикини. (...) Моя жизнь не основывается на предпочтениях других людей», «Зона бикини с «меховой отделкой» — это мой зимний стиль», «Да здравствуют волосы на лобке!», «Люди говорили мне, что у меня торчат волосы, а я отвечала: «А зачем вы смотрите?» — написали они.