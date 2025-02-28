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Каспар Ципрус: «Когда я узнал эту информацию, для меня это был шок» 1

Спорт
Дата публикации: 28.02.2025
BB.LV
Каспар Ципрус: «Когда я узнал эту информацию, для меня это был шок»

В начале февраля во время нескольких матчей баскетбольной Евролиги на аренах появился рекламный ролик, на котором была изображена карта Европы, но Латвия была изображена пугающе неправильно. На карте, показанной в видео, Латгалия показана отделенной от Латвии как отдельная территория.

В программе «Персона дня» на телеканале TV24 генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспарс Ципрусс заявил: «Когда я узнал эту информацию, для меня это было шоком».

Он отмечает, что немедленно направил письмо организаторам баскетбольной Евролиги, которые извинились за сложившуюся ситуацию, заявив, что подобное изображение территории Латвии было «крайне прискорбной» ошибкой. Евролига по баскетболу заявила, что видео было удалено со всех платформ, и пообещала, что оно больше нигде не будет опубликовано.

Однако Ципрус говорит, что не может сказать, была ли это человеческая ошибка или некая попытка «как-то раскачать корабль».

#спорт
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Комментарии (1)

  • НС
    Николай Семёнов
    28-го февраля

    По сути так оно и есть. Рижская республика отделилась от Латгалии по всем параметрам.

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