Каспар Ципрус: «Когда я узнал эту информацию, для меня это был шок»

В программе «Персона дня» на телеканале TV24 генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспарс Ципрусс заявил: «Когда я узнал эту информацию, для меня это было шоком».

Он отмечает, что немедленно направил письмо организаторам баскетбольной Евролиги, которые извинились за сложившуюся ситуацию, заявив, что подобное изображение территории Латвии было «крайне прискорбной» ошибкой. Евролига по баскетболу заявила, что видео было удалено со всех платформ, и пообещала, что оно больше нигде не будет опубликовано.

Однако Ципрус говорит, что не может сказать, была ли это человеческая ошибка или некая попытка «как-то раскачать корабль».

Hello @EuroLeague @cankeyder !



A friend of mine sent this picture to me. In one of your videos a part of Eastern Latvia is shown as separated on the map. Why is that? This is COMPLETELY UNACCEPTABLE. As a Latvian, I urge you to correct it as soon as possible.



For those… pic.twitter.com/9uWd7GYOKw