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НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки 3

Спорт
Дата публикации: 28.02.2025
BB.LV
НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки
ФОТО: Thought Co

НХЛ на официальном сайте обновила возможную дату матча, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может обновить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

Ожидается, что 39-летний россиянин побьет рекорд 6 апреля в выездном матче против «Айлендерс». Ранее предполагаемой датой было 3 апреля.

28 февраля «Вашингтон» уступил «Сент-Луису» (2:5), Овечкин не набрал очков.

На счету Овечкина 30 шайб в текущем сезоне и 883 гола за карьеру в НХЛ. Российскому нападающему осталось забросить 12 шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.

#александр овечкин
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Комментарии (3)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    1-го марта

    Это уже как фанатичная мечта какая-то, стать величие, великого! И кому-то что-то доказать, будто в детстве недолюбили и он таким образом решил, самоутвердиться и самовыразиться. Я уважаю Овечкина как спортсмена, отца, семьянина и вообще он в принципе неплохой человек. Но этот рекорд как навязчивая идея схожая с каким-то больным желанием.. Зря это и не красиво в первую очередь.

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  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    1-го марта

    Побив рекорд великого спортсмена (да вообще неважно чей) ты в первую очередь,показываешь своё не уважение к этому человеку,и показываешь своё превосходство над ним, мол смотрите какой я крутой.. Почему нельзя просто оставить,всё как есть, это его рекорд который он сделал 30 лет назад. Зачем это нужно. Я не думаю что кому-то приятно, когда перебивают его достижения! Овечкин этим самым показывает свое не уважение великому Грецки и указывает его место. Некрасиво и не правильно это. Печально что никто ему этого так и не объяснил.

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  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    1-го марта

    Побив рекорд великого спортсмена (да вообще неважно чей) ты в первую очередь,показываешь своё не уважение к этому человеку,и показываешь своё полеводство над ним, мол смотрите какой я крутой.. Почему нельзя просто оставить,всё как есть, это его рекорд который он сделал 30 лет назад. Зачем это нужно. Я не думаю что кому-то приятно, когда перебивают его достижения! Овечкин этим самым показывает свое не уважение великому Грецки и указывает его место. Некрасиво и не правильно это. Печально что никто ему этого так и не объяснил.

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