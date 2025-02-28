НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

НХЛ на официальном сайте обновила возможную дату матча, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может обновить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

Ожидается, что 39-летний россиянин побьет рекорд 6 апреля в выездном матче против «Айлендерс». Ранее предполагаемой датой было 3 апреля.

28 февраля «Вашингтон» уступил «Сент-Луису» (2:5), Овечкин не набрал очков.

На счету Овечкина 30 шайб в текущем сезоне и 883 гола за карьеру в НХЛ. Российскому нападающему осталось забросить 12 шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.