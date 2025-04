Your browser does not support the video tag.

Сегодня в Нью-Йорке состоялась игра регулярного чемпионата НХЛ между местными «Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз», в которой очередным голом отметился Александр Овечкин. Звездный хоккеист сумел забросить шайбу в большинстве на 11-й минуте третьего периода, что помогло его команда сравнять счёт до 2:2. Это 885-ая шайба Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось забить всего 9 голов. Александр вовремя забил гол в матче, ведь это помогло «Вашингтону» перевести игру в овертайм. А в добавленное время столичная команда вырвала победу благодаря голу Уилсона – 3:2.

