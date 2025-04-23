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В первом же матче после перерыва Севастова обыграла россиянку и вышла на соотечественницу 1 1108

Спорт
Дата публикации: 23.04.2025
BB.LV
В первом же матче после перерыва Севастова обыграла россиянку и вышла на соотечественницу

Латвийская теннисистка не позволила россиянке Анастасии Павлюченковой выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

В стартовом матче 33-летняя Павлюченкова уступила латвийской спортсменке Анастасии Севастовой со счетом 4:6, 5:7.

35-летняя Севастова — бывшая 11-я ракетка мира и полуфиналистка US Open 2018 года.

Сейчас у нее нет рейтинга WTA, латвийка почти не выступала с января 2022-го, когда делала перерыв в карьере на рождение ребенка, а вскоре после возвращения на корт получила серьезную травму колена.

До Мадрида на турнире WTA он последний раз играла в марте 2024-го.

Во втором круге Севастова сыграет с соотечественницей Аленой Остапенко.

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#теннис #севастова
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го апреля

    ..во втором круге встретяться две русские женщины.

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