В первом же матче после перерыва Севастова обыграла россиянку и вышла на соотечественницу

Латвийская теннисистка не позволила россиянке Анастасии Павлюченковой выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

В стартовом матче 33-летняя Павлюченкова уступила латвийской спортсменке Анастасии Севастовой со счетом 4:6, 5:7.

35-летняя Севастова — бывшая 11-я ракетка мира и полуфиналистка US Open 2018 года.

Сейчас у нее нет рейтинга WTA, латвийка почти не выступала с января 2022-го, когда делала перерыв в карьере на рождение ребенка, а вскоре после возвращения на корт получила серьезную травму колена.

До Мадрида на турнире WTA он последний раз играла в марте 2024-го.

Во втором круге Севастова сыграет с соотечественницей Аленой Остапенко.