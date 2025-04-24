Тысячи горняков блокируют Ла-Пас в знак протеста против экономического кризиса в Боливии

Тысячи боливийских горняков в среду блокировали столицу Ла-Пас в знак протеста против экономического кризиса, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Горняки в касках прошли по городу и перекрыли улицы, ведущие в центр.

Боливия, где добываются серебро, цинк, литий и олово, в течение нескольких месяцев сталкивается с нехваткой долларов США, что поставило страну на грань экономического краха.

Дефицит конвертируемой валюты привел к нехватке импортного топлива, что вызвало рост цен на товары и снижение объемов сельскохозяйственного и горнодобывающего производства.

Глава Национальной федерации горнодобывающих кооперативов Боливии Онорато Кондори назвал среди основных проблем отрасли нехватку дизельного топлива и взрывчатых веществ.

Министр горнодобывающей промышленности Алехандро Сантос призвал к диалогу с профсоюзами по вопросу цен на взрывчатые вещества, ограничение которых требуют горняки.

Экономический кризис в Боливии углубился с 2023 года, когда страна сократила импорт топлива из-за снижения доходов от экспорта газа, который до 2020 года был основным источником поступления иностранной валюты.

Чтобы сократить потребление топлива, правительство прибегло к жестким мерам, включая сокращение очного обучения в школах, ограничение использования государственного автотранспорта и перевод государственных служащих на график с 8:30 до 16:30 без обеденного перерыва.