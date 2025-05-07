Уже завтра матчами в датском Хернинге и шведском Стокгольме стартует очередной чемпионат мира по хоккею с участием сборной Латвии, которая начинает игрой с французами в эту субботу, 10 мая.

Накануне главный тренер латвийской команды Харий Витолиньш (на фото) объявил окончательный состав. По большому счету, сенсаций никаких нет. Зато есть сразу пять дебютантов.

В списке тренерского штаба сборной Латвии значатся 25 имен – это три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих. Впрочем, понятно и то, что всех их не будут заявлять с первых же дней турнира, в котором, как всегда, примут участие всего 16 сборных высшего дивизиона. Среди них есть и пять дебютантов – это вратарь Марекс Митенс, защитник Микс Туманов, а также нападающие Глеб Прохоренков, Анрийс Равинскис и Филип Бунцис (последними, кто оказался отцепленным от национальной сборной, стали защитники Арвилс Бергманис и Наурис Сейейес, а также нападающие Райнерс Руллерс, Кристап Скрастиньш и Раймонд Витолиньш). А еще у шести игроков за плечами в карьере только один чемпионат мира. Так что сильно опытным состав нашей команды на сей раз не назовешь.

Капитаном сборной Латвии на этом чемпионате мира вновь будет Каспарс Даугавиньш, его ассистентами – Кристапс Зиле и Кристианс Рубин. Генеральный менеджер сборной Латвии Рудольф Калвитис на специально созванной пресс-конференции заявил накануне, что цель сборной Латвии на этом мировом первенстве остается неизменной. А именно - выход в четвертьфинал турнира, а затем борьба за победу в каждом матче.

Что касается регламента чемпионата мира, касательно заявок, то он предусматривает возможность для каждой сборной заявить в общей сложности не более 22 полевых игроков и трех вратарей. То есть на сегодня у Хария Витолиньша - полный комплект. На первую игру необходимо заявить не менее 15 игроков и двух вратарей. Остальные вакантные места в пределах разрешенного максимума можно заполнять в любой момент. При этом, что немаловажно, дополнительно заявленный хоккеист может участвовать в матче, на который он заявлен более чем за два часа до начала игры. На каждую отдельную игру команда может заявить 20 полевых игроков и двух вратарей. Не секрет, что все вакантные места у сборной Латвии не будут заполнены – тренерский штаб нашей команды ждет, как будут развиваться события за океаном в плей-офф чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ), где, например, продолжает выступать Родриго Аболс.

А вот вероятность того, что из игроков НХЛ в Швецию успеет прилететь нам на подмогу защитник «Флориды» Увис Балинскис – минимальна. Даже несмотря на то, что в стартовой игре второго раунда плей-офф действующий обладатель Кубка Стэнли на выезде уступил «Торонто» – 4:5 (в серии до четырех побед – 0:1). Причем в третьем периоде в составе гостей одну из шайб забросил как раз Балинскис (это его первый гол в карьере в Кубке Стэнли). Кроме того, за чуть более 11 минут, он отметился двумя блокированными бросками, двумя силовыми приемами, малым штрафом и коэффициентом полезности – «плюс 1».

Напомним, что старт у сборной Латвии – в ближайшие выходные дни матчами с Францией и Канадой (10 и 11 мая соответственно). Потом, согласно расписанию, идут встречи со сборными Словении (13 мая), Швеции (14 мая), Финляндии (17 мая), Словакии (18 мая), точка на групповом этапе в Стокгольме будет поставлена игрой с австрийцами 20-го числа. В плей-офф из каждой группы выходят по четыре сильнейших коллектива.

Кто же фаворит в стокгольмской группе? Прежде всего, это сборные Канады, Швеции и Финляндии (шведы с 2018 года никак не могут взять титул, вот почему на сей раз им на помощь пришли 18 игроков НХЛ, а в составе сборной Канады сыграют такие звезды, как Сидни Кросби, Нэтан Маккиннон и Марк-Андре Флери). Их выход в плей-офф сегодня не обсуждается. С этой точки зрения, возможно, решающей для сборной Латвии может стать игра 18 мая со словаками, состав у которых не такой уж грозный. Но это не означает, что в играх с командами Франции, Словении и Австрии нас ждет легкая прогулка. Отнюдь! Вспомним, хотя бы, прошлогодний чемпионат мира, который подопечные Хария Витолиньша начинали с вымученными победами над поляками и теми же французами.