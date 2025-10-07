Турнир UFC в Белом доме назначен на 14 июня 2026 года. Инициатором проведения шоу выступил президент США Дональд Трамп, приурочив мероприятие к своему 80-летию.

Состав участников пока не подтверждён, тем не менее букмекеры уже предлагают ставки на тех, кто может выйти в октагон перед резиденцией президента.

В линии фигурируют 36 имён, среди которых выделяется легендарный российский боец Фёдор Емельяненко. Его участие оценено коэффициентом 50.00. Включение ветерана в список говорит о неизменном интересе к фигуре Емельяненко, несмотря на завершённую карьеру и многолетнее отсутствие в элитных промоушенах.

Главными претендентами на участие аналитики считают звёзд UFC – Тома Аспиналла (1.22), Конора Макгрегора (1.30) и Джона Джонса (1.33). Среди других вероятных бойцов фигурируют Алекс Перейра, Ислам Махачев, Хамзат Чимаев и Кайла Харрисон.